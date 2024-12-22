Катар пригрозил Евросоюзу прекращением поставок сжиженного газа

«Я не соглашусь, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу», - подчеркнул катарский министр.

Речь идет о штрафах, указанных в директиве о корпоративной проверке, которая обязывает страны ЕС вводить санкции для компаний за несоблюдение требований корпоративной устойчивости. Компания может лишиться минимум 5% от годового мирового дохода. Аль-Кааби заявил, что 5% от QatarEnergy - это 5% от дохода Катара.

«Это деньги народа, <…> поэтому я не могу потерять такие деньги», - объяснил он.

Россия также заявила, что не намерена возобновлять поставки газа в Австрию после недобросовестного поведения концерна OMV. Австрийский оператор взыскал с «Газпром-экспорта» 230 миллионов евро за приостановку прокачки энергоносителя в сентябре 2022 года, хотя российская компания предупредила о снижении объемов из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».