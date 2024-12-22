22 декабря 2024, 16:52

Катар пригрозил Евросоюзу прекращением поставок сжиженного газа

Global Look Press
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Катар прекратит поставки сжиженного природного газа в Евросоюз в ответ на штрафы за нарушения против компании QatarEnergy. Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

«Я не соглашусь, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу», - подчеркнул катарский министр.

Речь идет о штрафах, указанных в директиве о корпоративной проверке, которая обязывает страны ЕС вводить санкции для компаний за несоблюдение требований корпоративной устойчивости. Компания может лишиться минимум 5% от годового мирового дохода. Аль-Кааби заявил, что 5% от QatarEnergy - это 5% от дохода Катара.

«Это деньги народа, <…> поэтому я не могу потерять такие деньги», - объяснил он.

Россия также заявила, что не намерена возобновлять поставки газа в Австрию после недобросовестного поведения концерна OMV. Австрийский оператор взыскал с «Газпром-экспорта» 230 миллионов евро за приостановку прокачки энергоносителя в сентябре 2022 года, хотя российская компания предупредила о снижении объемов из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Штрафы Газ Доходы Евросоюз Катар
22 декабря 2024, 17:30
Маск предложил проверять умственные способности чиновников США перед назначением
Global Look Press
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Избрание политиков на различные посты и назначение чиновников на их должности нужно проводить после сдачи теста на когнитивные способности. Об этом на своей странице в социальной сети X написал владелец площадки, американский предприниматель Илон Маск.

Так он отреагировал на сообщения, что пропавшую на полгода члена палаты представителей от штата Техас Кэй Грейнджер нашли в доме престарелых, куда она легла из-за прогрессирующей деменции.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», - написал Маск.

Грейнджер занимает свой пост с 1997 года. Сейчас политику 81 год, и она не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в новом голосовании. Срок ее полномочий завершится в январе 2025 года.

Не раз пойманный на речевых ошибках президент США Джо Байден изменил свое поведение после поражения на выборах Камалы Харрис. Он стал достаточно бодрым и активным, не проявляя никаких признаков прошлого, не всегда адекватного поведения. Журналисты не исключили, что американский лидер несколько лет занимался симуляцией.

США Конгресс США Чиновники Илон Маск
22 декабря 2024, 16:20
Президенту Грузии пригрозили уголовной ответственностью
Global Look Press
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Президента Грузии Саломе Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности, если она не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря или назначит новые парламентские выборы. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Зурабишвили уже провела консультации с оппозиционными партиями и намерена объявить новые выборы в парламент на брифинге вечером 22 декабря.

«Саломе Зурабишвили собрала оппозиционный спектр и НПО, чтобы назначить парламентские выборы, но кто-то посоветовал ей не делать этого. Потому что это преступление. Она закрепилась в своей резиденции, что тоже преступление по Уголовному кодексу. Посмотрим, где продолжит жить Зурабишвили - за решеткой или на свободе», - сказала Кобахидзе.

Ранее Зурабишвили подтвердила свой отказ покинуть пост президента Грузии из-за несогласия с результатами парламентских выборов.

Грузия Выборы президента Грузии 2024 Беспорядки в Грузии
22 декабря 2024, 13:56
Тело российского дальнобойщика нашли в Иране
РИА «Новости»
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В иранской провинции Гилян нашли тело россиянина с огнестрельными ранениями. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Тегеране, убитый работал дальнобойщиком.

Дипломаты уточнили, что тело россиянина нашли в парке около города Астара 16 декабря.

В посольстве отметили, что иранские правоохранительные органы уже начали расследование убийства. Посольство и Генеральное консульство России держат ситуацию под своим контролем.

«Российская сторона призывает коллег в Иране к тщательному и срочному наведению порядка на погранпункте „Астара“ и наказанию виновных», - отметили в дипломатическом представительстве.

Посольство также выразило соболезнования близким и семье погибшего россиянина.

Ранее стало известно об убийстве россиянина на испанском острове Тенерифе. Его тело с ножевыми ранениями нашли на юго-западе острова, в районе Коста-Адеха.

Убийства Россия Иран
22 декабря 2024, 13:34
США могут выйти из ВОЗ в день инаугурации Трампа
Global Look Press
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Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения в день инаугурации 20 января. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Члены команды Трампа уже сообщили экспертам о планах выйти из состава ВОЗ 20 января, в день инаугурации», - отметили журналисты.

Авторы статьи подсчитали, что ВОЗ в случае выхода США из своего состава потеряет значительную часть финансирования. Это может поставить под угрозу способность организации реагировать на глобальные медицинские вызовы, как это было в ситуации с пандемией коронавируса.

Издание Politico уточнило, что ВОЗ рискует лишиться до 25% от всего объема финансирования в случае выхода США.

Ранее в американском Минздраве заявили, что китайские ученые уже знали о коронавирусе за две недели до того, как власти страны сообщили о ситуации ВОЗ. По мнению экспертов, этот срок мог сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.

США Здравоохранение

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