Катар предложил ХАМАС обменять часть пленников из Израиля на женщин-заключенных

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Источник в движении ХАМАС заявил журналистам, что стороны начали обсуждать срочное соглашение об обмене пленными. Власти Катара заручились поддержкой США и предложили обмен: Израиль освободит заключенных палестинок, если в страну вернут часть пленников. Лидер боевиков Муса Абу Марзук ответил переговорщикам, что готов на сделку при условии, что из израильских тюрем выйдут 36 осужденных женского пола.

Во время операции «Наводнение Аль-Аксы» , которая началась 7 октября, ХАМАС взял в плен более 100 заложников, в том числе высокопоставленных офицеров. Муса Абу Марзук заявлял, что палестинская сторона из-за ответных ударов Израиля пока не готова обсуждать прекращение огня.

Армия рассчитывала к 8 октября взять ситуацию под контроль , но из-за прибывающих из сектора Газа боевиков к утру 9 октября на юге Израиля образовались до восьми горячих точек. Бои вели в кибуцах Нирим , Беэри, Кфар-Азе и Алумим.