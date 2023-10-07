Катар обвинил Израиль в эскалации конфликта с Палестиной
Катар возложил на Израиль полную ответственность за эскалацию конфликта, обвинив его в нарушении прав палестинского народа. Соответствующее заявление появилось на странице МИД Катара в соцсети Х (бывшая Twitter).
Речь идет в том числе о неоднократных нападениях на мечеть Аль-Акса, которая находится под контролем израильской полиции. При этом в ведомстве подчеркнули, что Катар глубоко обеспокоен развитием ситуации в секторе Газа и призывает все стороны прекратить эскалацию, проявив максимальную сдержанность.
МИД указал на необходимость принятия срочных мер международным сообществом, чтобы «обязать Израиль прекратить вопиющие нарушения международного права и заставить его уважать резолюцию СБ ООН».
Израильские власти ранее отнесли Иран к числу сторон, ответственных за действия движения ХАМАС. Посол Израиля в России Александр Бен Цви подчеркнул, что ответ на шаги ХАМАС будет и военным, и политическим.