Касперский рассказал, на каких языках чаще всего говорят хакеры

Читайте нас в:

По его словам, киберпреступники также чаще всего говорили на испанском и португальском языке. Русский язык в «хакерском рейтинге» занял только четверное место, пятую и шестую позицию разделил английский.

«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», - заявил он.

Касперский отметил, что хакеры с каждым днем будут становиться все профессиональнее. Он добавил, что основная масса киберпреступников - студенты, которые поддерживали между собой связь и объединялись в банды.

«Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов - это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными», - заключил специалист.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок рассказал о новой мошеннической схеме. Он отметил, что злоумышленники присылают письмо, в котором предлагают жертвам верифицировать учетную запись электронной почты.