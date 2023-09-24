Касперский рассказал, на каких языках чаще всего говорят хакеры
Самым распространенным языком среди хакеров стал китайский. Об этом РИА «Новости» заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
По его словам, киберпреступники также чаще всего говорили на испанском и португальском языке. Русский язык в «хакерском рейтинге» занял только четверное место, пятую и шестую позицию разделил английский.
«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», - заявил он.
Касперский отметил, что хакеры с каждым днем будут становиться все профессиональнее. Он добавил, что основная масса киберпреступников - студенты, которые поддерживали между собой связь и объединялись в банды.
«Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов - это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными», - заключил специалист.
Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок рассказал о новой мошеннической схеме. Он отметил, что злоумышленники присылают письмо, в котором предлагают жертвам верифицировать учетную запись электронной почты.