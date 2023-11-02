Карты UnionРay перестанут работать за рубежом

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«Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом», - сообщили клиентам.

«Русский стандарт» посоветовал снять наличные с карт, так как операции могут приостановить в ближайшее время. Комиссию за снятие денег вернут.

Кроме «Русского стандарта» под санкции Соединенных Штатов попали «Абсолют банк» и ВБРР. Всего в новом списке оказались почти 200 юридических и 39 физических лиц.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предрек усиление западных санкций против России вопреки дефициту идей. Евросоюз и США продолжают давление, хотя понимают, что вводимые ограничения вредят им самим, отметил он.