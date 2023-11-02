02 ноября 2023, 19:44

Карты UnionРay перестанут работать за рубежом

РИА «Новости»
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Карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт», который попал под санкции, перестанут работать за границей с 3 ноября. Об этом написал ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

«Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом», - сообщили клиентам.

«Русский стандарт» посоветовал снять наличные с карт, так как операции могут приостановить в ближайшее время. Комиссию за снятие денег вернут.

Кроме «Русского стандарта» под санкции Соединенных Штатов попали «Абсолют банк» и ВБРР. Всего в новом списке оказались почти 200 юридических и 39 физических лиц.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предрек усиление западных санкций против России вопреки дефициту идей. Евросоюз и США продолжают давление, хотя понимают, что вводимые ограничения вредят им самим, отметил он.

Банки Россия
02 ноября 2023, 19:19
Выпущенная из Ливана ракета попала в израильский ресторан
unsplash.com
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Пожар вспыхнул на месте прямого попадания ракеты из Ливана в ресторан в израильском Кирьят-Шмона. Кадры последствий опубликовал Telegram-канал «Голос Израиля».

ЦАХАЛ за прошедший час зафиксировал несколько пусков из Ливана в сторону израильской территории. Один из снарядов ударил прямо по заведению общественного питания в Кирьят-Шмоне. На опубликованных кадрах видно, что в здании вспыхнул крупный пожар. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Армия обороны Израиля ударила по отряду боевиков в ответ на попытку запуска ракет из Ливана. По данным ЦАХАЛ, с ливанской стороны пытались атаковать окрестности населенного пункта Ливне, расположенного на севере еврейской страны.

Накануне военные Израиля нанесли удар противотанковыми ракетами по террористической ячейке в Ливане. ЦАХАЛ получил информацию о том, что ливанские боевики готовятся к атаке по городу Зарит.

Израиль Ракеты Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 18:59
ЦАХАЛ нанес удары по «Хезболле» в Ливане
Unsplash
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Израильские военнослужащие атаковали объекты движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрел своей территории. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей „Хезболла“ в Ливане», - указали в пресс-службе.

За последний час с ливанской территории открывали огонь несколько раз, после чего израильская сторона также нанесла удар.

ЦАХАЛ продолжает войну с ХАМАС в секторе Газа, армия приступила к третьему этапу военной операции. Израильские военнослужащие 2 ноября атаковали ячейки боевиков с помощью артиллерии, танков и авиации.

По сообщениям пресс-службы армии, ЦАХАЛ нанес удары по территории анклава после того, как участники движения ХАМАС попытались забросать гранатами израильских солдат. Армия Израиля также проинформировала о том, что смогла подойти к воротам Газы.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 18:39
«Радоваться нечему». Россия и США не смогли нормализовать работу посольств
Pxhere
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Никакого просвета в диалоге между Россией и США по нормализации работы посольств пока нет. Такое заявление в интервью ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Нет, никакого просвета. [Контакты] не готовятся», - сказал он.

Стороны только консультируются по поводу условия пребывания, однако новых решений нет. Высокопоставленный дипломат отметил, что на эту тему даже нет смысла говорить.

«Радоваться там нечему по крайней мере», - добавил он.

Ранее США распространили санкции почти на 200 российских организаций. Ограничения распространили на МГТУ имени Баумана, ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2» и некоторые банки. В черный список также попали 39 физлиц.

Как ранее отмечали в Кремле, Запад же продолжает давить на Россию при помощи санкций , но идеи у иностранных властей иссякают. Российская сторона наоборот адаптируется ко всему.

США Россия МИД РФ
02 ноября 2023, 18:38
Иран предложил заключить между странами ШОС договор о ненападении — СМИ
Unsplash
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Иран призвал страны ШОС подписать документ, который бы являлся гарантией их ненападения друг на друга. С предложением в ходе визита в Китай выступил советник верховного лидера Исламской республики Иран генерал-майор Рахим Сафави, сообщило издание Mehr.

По его словам, договор о ненападении мог бы стать образцом для установления прочного мира и безопасности стран, входящих в объединение.

«Предлагаю, <…> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС», - подчеркнул Сафави.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности страны продвигать Шанхайскую организацию сотрудничества , а также отстаивать вместе с Россией принципы устава ООН и поддерживать справедливость в мире. Он отметил, что Китай собирается усилить единство и координацию ШОС. Ван И добавил, что государство будет направлять силы на то, чтобы четко донести позицию объединения до других международных организаций.

Иран Китай

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