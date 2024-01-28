28 января 2024, 14:23

Картину «Мона Лиза» в Лувре облили супом

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«Экоактивисты» пробрались в Лувр и облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Видео появилось в YouTube-канале Le Figaro Actualités.

Две женщины внезапно подбежали к шедевру мирового искусства и выплеснули на него суп с криком: «Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?! Наша сельскохозяйственная система больна!» Картина была под бронестеклом и не пострадала.

Акция вызвала бурную реакцию окружающих. Раздались крики, посетители принялись снимать происходящее на камеры телефонов. Активистки не спешили скрываться - они оставались возле «Моны Лизы», пока место происшествия огораживали.

В 2022 году «экоактивисты» также попытались испачкать картины американского художника Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре - на пяти экспонатах нашли синие следы. Картины также спасло защитное стекло. Примерно в те же дни норвежские участники движения Stopp Oljeletinga, борющегося с добычей нефти, попытались приклеить себя к раме картины Эдварда Мунка « Крик» , чтобы привлечь внимание к глобальным проблемам экологии.

«Экоактивисты» пробрались в Лувр и облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Видео появилось в YouTube-канале Le Figaro Actualités.

Музеи Картины Общественные акции
28 января 2024, 13:33
Жертвами нападения на католическую церковь в Стамбуле стал один человек
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Как минимум один человек погибли из-за нападения на католическую церковь в столице Турции. Об этом сообщил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.

Турция Стамбул Католическая церковь
28 января 2024, 11:55
Стала известна причина смерти продюсера «Симпсонов» Джона Буша
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Продюсер сериалов «Симпсоны» и «Гриффины» Джон Буш скончался на 70-м году жизни. Его друг Кевин Баннерман рассказал журналу The Hollywood Reporter, что причиной смерти американского режиссера стал рак мозга.

«Буш умер 23 ноября в медицинском центре „Сидарс-Синай“ в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола головного мозга», - передало издание.

По воспоминаниям Баннермана, Буш был активистом и любил фильмы всех жанров, но особенно мюзиклы. У режиссера остались сестра Мэри, брат Рик и племянница Тейлин.

Буш получил премию «Эмми» в 2001 году за работу над «Симпсонами». Другие его известные произведения: мультсериалы «Царь горы», «Новые Луни Тюнз», «Скуби-Ду!» Также американский продюсер участвовал в создании фильмов «Призрак гурмана», «Отважный маленький тостер» и сериалов, в том числе «Эдгар и Эллен».

Режиссер окончил Государственный колледж Сан-Франциско по специальности театральное искусство. Затем играл в группе, а после переехал в Лос-Анжелес.

Продюсер сериалов «Симпсоны» и «Гриффины» Джон Буш скончался на 70-м году жизни. Его друг Кевин Баннерман рассказал журналу The Hollywood Reporter , что причиной смерти американского режиссера стал рак мозга.

Сериалы Режиссер Фильмы Рак
28 января 2024, 11:24
Индия откажется от российского оружия
РИА «Новости»
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Индия стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия — России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Индия стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия - России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

«Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, поскольку США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай, избавив страну от традиционной зависимости от России», - отметило издание.

При этом раньше Индия закупала у России 65% всего оружия на миллионы долларов. Но теперь стороны вряд ли подпишут какой-либо крупный военный контракт, добавили источники агентства.

В 2023 году Индия и США заключили сделку, по которой страна в Южной Азии сможет производить двигатели для своих истребителей. Это стало «первой подобной уступкой США стране», не являющейся ее союзником. В планах государств - ускорить технологическое сотрудничество и совместное производство в разных областях.

При этом ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились объединиться для реализации масштабной повестки БРИКС. Главы стран отметили, что во время сотрудничества они достигли значительных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве, научно-технической кооперации, а также в сферах энергетики, транспорта и логистики.

США Индия Россия Оружие Владимир Путин Китай
28 января 2024, 11:08
США предупредили о приближении экономики «к краю обрыва»
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Большой госдолг США может привести экономику страны к краху. Об этом телеканалу Fox Business заявил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон.

Он прокомментировал слова экс-спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана о кризисе, который возникнет в государстве из-за огромного госдолга.

«Это обрыв, и мы видим этот обрыв», - указал Даймон.

Глава банка предупредил, что американская экономика столкнется с катастрофой примерно через 10 лет. По его словам, страна мчится к краю обрыва «со скоростью 60 миль в час».

Ранее аналитики Росконгресса назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Специалисты предположили, что объемы американской задолженности могут дестабилизировать глобальную финансовую систему.

Экономисты рассказали, что Белый дом не сумеет расплатиться, так как это невозможно сделать при имеющемся соотношении темпов роста государственного долга, его размера и доходов бюджета.

США Конгресс США Кризис Экономика Госдолг

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