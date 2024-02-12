Карлсон заявил, что Путину не нужна Польша
Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом Владимиром Путиным заявил, что ему не нужна Польша. Однако в США политики настаивают на том, что у России есть территориальные претензии на эту страну.
«Американские политики убедили себя, что Путин захватит Польшу. Я не защищаю Путина, я не его фанат, но в Польше нет ничего, чего Путину было бы нужно, на это не указывает абсолютно ничего», - сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.