Карлсон превознес Москву над американскими городами

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, намного приятнее любого города в моей стране. <…> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда и услуги лучше, чем в любом городе США», - отметил Карлсон.

При этом журналист заверил, что продолжит жить в Соединенных Штатах.

Такер Карлсон впервые прилетел в Москву на прошлой неделе. Журналиста заметили на одной из постановок в Большом театре и в ресторане быстрого питания «Вкусно - и точка».

Главной целью визита американца в Россию стала беседа с президентом Владимиром Путиным. За сутки после выпуска интервью российского лидера журналисту Такеру Карлсону набрало более 150 миллионов просмотров.