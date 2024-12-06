Запись продолжительностью 81 минуту вышла около часа ночи 6 декабря. Карлсон сообщил, что Лавров рассказал о войне с США и о том, как ее закончить. Министр заявил, что российская сторона не хочет этого конфликта.

Бывший телеведущий Fox News приехал в Москву, чтобы взять интервью. Он объявил об этом 4 декабря и сказал, что разговор получился захватывающим. Это вызвало большой резонанс, в том числе на Западе. Глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке заявил, что в отличие от американских политиков, Карлсон выстраивает отношения с Россией.