06 декабря 2024, 01:23

Карлсон опубликовал интервью с Лавровым

РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Видео вышло на его сайте Tucker Carlson Network.

Запись продолжительностью 81 минуту вышла около часа ночи 6 декабря. Карлсон сообщил, что Лавров рассказал о войне с США и о том, как ее закончить. Министр заявил, что российская сторона не хочет этого конфликта.

Бывший телеведущий Fox News приехал в Москву, чтобы взять интервью. Он объявил об этом 4 декабря и сказал, что разговор получился захватывающим. Это вызвало большой резонанс, в том числе на Западе. Глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке заявил, что в отличие от американских политиков, Карлсон выстраивает отношения с Россией.

Сергей Лавров Такер Карлсон Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
06 декабря 2024, 01:25
Лавров рассказал про отношения между РФ и США
РИА «Новости»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны. Российские власти этого не хотят, сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видео вышло на его сайте Tucker Carlson Network.

«Я бы не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», - сказал он.

По словам Лаврова, в Кремле хотели бы иметь нормальные отношения со всеми государствами, особенно «с такой великой страной, как США». Глава МИД напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно уважительно высказывался в адрес истории США и их мировым достижениям.

«Мы не видим причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», - добавил Лавров.

Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Запись длится 81 минуту.

США Сергей Лавров Россия Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
06 декабря 2024, 00:08
Важное значение интервью Лаврова Карлсону раскрыли в Германии
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон поступил правильно, взяв интервью о министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В отличие от политиков США, он поддерживает диалог с российскими властями, заявил глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке в соцсети Х.

«Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав, США и России, - говорить друг с другом!» - сказал он.

Хеке заявил, что просмотр интервью пойдет зрителям на пользу. Он назвал Лаврова одним из самых опытных политиков в мире и признался, что с удовольствием посмотрел интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Немецкий политик согласился с журналистом в том, что существует угроза реальной войны США с Россией. Он напомнил о диверсии в Балтийском море и наведении американских ракет на российскую территорию.

Для записи интервью Карлсон прилетел в Москву. Он не уточнил, когда именно выпустит беседу с Лавровым. Представитель МИД России Мария Захарова попросила зрителей набраться терпения.

Германия Сергей Лавров Такер Карлсон Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
05 декабря 2024, 22:01
Лавров указал на бесполезность ОБСЕ
РИА «Новости»
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Нет ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть какую-то значимую роль в рамках своих полномочий. Об этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Мальте. Его слова привели на сайте МИД.

«Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения», - сказал он.

Лавров считает, что в осуществляемой организацией политике «не остается места сотрудничеству и безопасности». Министр уличил ОБСЕ в «гробовом молчании» о действиях властей Украины, в частности, о притеснении русского языка в стране. При этом он считает, что организация могла бы стать точкой сбора интересов членов европейского пространства.

Ранее глава МИД РФ заявил, что члены НАТО без стеснения говорят о возможности нанесения превентивных ударов по российским объектам. Как отметил Лавров, свои истинные намерения альянс «оглашает уже публично».

ОБСЕ Сергей Лавров Россия НАТО МИД РФ
05 декабря 2024, 18:22
Неформальный саммит стран СНГ пройдет перед Новым годом
РИА «Новости»
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Перед Новым годом состоится неформальный саммит стран-членов СНГ. Об этом на церемонии награждения победителей конкурса «Волонтер года 2024» на международном форуме «Мы вместе» сообщил президент России Владимир Путин.

«Скоро у нас будет неформальный традиционный предновогодний саммит СНГ. На нем все вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу и ваши усилия», - сказал он, обращаясь к волонтерам.

Саммиты Владимир Путин Новый год СНГ

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