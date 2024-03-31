31 марта 2024, 20:04

Карл III впервые появился на публике после лечения от рака

РИА «Новости»
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Больной раком британский король Карл III впервые вышел на публику, что принять участие в пасхальной службе. Церемония проходила в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, сообщило Sky News.

На службе 75-летнего монарха сопровождала королева Камилла. Это может говорить о том, что Карл III начал постепенно возвращаться к своим обязанностям. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пропустила пасхальную службу из-за курса химиотерапии.

Букингемский дворец ранее сообщил, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак.

После этого монарх временно отложил публичные обязанности.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Карл III может отречься от престола досрочно и передать бразды правления своему сыну, принцу Уильяму. По словам бывшего дворецкого принцессы Дианы, монарх покинет пост в течение ближайших 10 лет.

Великобритания Рак Карл III Принц Уильям
31 марта 2024, 20:06
Убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него шесть раз
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В перебежчика из России Максима Кузьминова, находившегося в Испании, стреляли шесть раз, а потом его переехали на автомобиле. Об этом написала газета New York Times.

По данным издания, двое нападавших вышли из машины, окликнули Кузьминова и стали стрелять. Кузьминов получил шесть пуль и упал на пандус. Убийцы сели в автомобиль и, уезжая, переехали россиянина. Он скончался на месте.

Газета сослалась на информацию следственных органов, указавших, что на месте убийства нашли гильзы от девятимиллиметровых патронов.

Представитель Гражданской гвардии Испании заявил, что Кузьминов жил «нескромно», часто ходил в бары. Преступление совершили «явно профессионалы», подытожил он.

Кузьминов в 2023 году угнал вертолет и какое-то время скрывался на Украине. Затем он перебрался в Испанию. В феврале 2024 года его нашли убитым.

Россия Испания
31 марта 2024, 18:19
Американский штат останется без помощи НАТО из-за нюанса в договоре об обороне
РИА «Новости»
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Союзники США по НАТО будут не обязаны вступать в боевые действия в случае вооруженной атаки на базу Перл-Харбор в штате Гавайи. Об этом сообщил телеканал CNN.

Глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо объяснил, что причина такой ситуации в том, что Гавайи не являются частью Северной Америки, поскольку находятся в Тихом океане.

Таким образом, партнеры Штатов по Североатлантическому договору не обязаны помогать защищать эту территорию.

Аналогичная ситуация сложилась со штаб-квартирой Индо-Тихоокеанского командования, которая находится неподалеку от Гонолулу.

«У США и НАТО в случае удара Китая по Гавайям будет отговорка об освобождении от ответственности», - отметили журналисты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай для альянса является наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе. Журналисты Global Times увидели в этих словах стремление развязать мировую войну.

США НАТО Китай
31 марта 2024, 18:01
Токаев обрушился с критикой на чиновников из-за ситуации с паводками
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры целому ряду должностных лиц в связи с непринятием положенных мер для предупреждения ЧС из-за паводков. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам оперативного совещания.

«Глава государства в ходе заседания сделал строгий выговор министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову и первому заместителю премьер-министра Роману Скляру за непринятие своевременных противопаводковых мер», - отметили в пресс-службе.

Также выговоры получили глава администраций Павлодарской, Алма-Атинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областей.

Токаев раскритиковал и действия руководителей регионов и кабмина за непрофессионализм и халатность.

Он обратил внимание на отсутствие координации между местными исполнительными органами и правительством, а также выразил сожаление из-за крупных потерь личного имущества у жителей пострадавших регионов.

Ранее стало известно, что из-за паводков в Казахстане эвакуировали целое село.

Казахстан Паводки Чиновники Касым-Жомарт Токаев
31 марта 2024, 16:32
Россию попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
РИА «Новости»
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Россия в 2023 году увеличила ВВП на 3,6% и вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.

В прошлом году рост экономики России компенсировал спад на 1,2%, который зафиксировали в 2022 году.

По темпам роста экономики на первом месте оказалась Индия (7,2%), второе место занимает Китай (5,2%), тройку замкнула Индонезия (5,1%). Сильнее всего рост ВВП замедлился в Великобритании - до 0,1%.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в прошлом году рост отечественной экономики в среднем оказался выше среднемировых темпов. При этом он призвал правительство обратить внимание на снижение инфляции.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что тренд роста экономики России сохранился и на 2024 год. По его словам, кабмин смог адаптировать ее к новым мировым вызовам.

G20 Россия Экономика ВВП

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