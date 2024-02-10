«Я лишь предполагаю. Но Карл III давно продвигает в королевской семье идею „альтернативной медицины“», - отметил Бауэр.

По его словам, король всегда предпочитал нетрадиционную медицину и уже длительное время активно приобщает к ней семью. Он действительно верит в эффективность лечения травами, настойками и подобными средствами, подчеркнул Том Бауэр. Журналист добавил, что при этом Карл III всегда был противником химиотерапии. Он прислушивается к рекомендациям Майкла Диксона, возглавляющего собственный институт альтернативной медицины, хотя многие пациенты разочаровались в методиках этого эксперта. В прошлом году Диксона назначили главным придворным медиком Карла III.

Бауэр добавил, что обеспокоен состоянием здоровья короля и надеется на его выздоровление.

Информация о болезни Карла III появилась меньше недели назад. Рак у него обнаружили при обследовании в больнице.