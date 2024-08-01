Карл III перестал отвечать на звонки принца Гарри

Король Великобритании Карл III перестал отвечать на звонки и письма сына - принца Гарри. Из-за этого разлад между ними усилился еще больше, рассказали друзья герцога Сассекского изданию Daily Mail.

«Общение ухудшилось на фоне растущей напряженности из-за опасений герцога за свою безопасность во время пребывания в Великобритании», - отметили в сообщении Последняя встреча Гарри и Карла III состоялась в феврале после новостей о том, что у монарха выявили рак. По словам друзей, принц регулярно звонит отцу, чтобы узнать о его состоянии здоровья, но тот не берет трубку.

Ранее стало известно, что король Великобритании может никогда больше не увидеть своих внуков - принца Арчи и принцессу Лилибет.

Принц Гарри решил не везти свою семью в Великобританию из соображений безопасности. Последний раз Карл III встречался с ними в 2022 году.