13 мая 2024, 00:58

Карета превратится в тыкву. Почему Tesla стала не нужна европейцам

Unsplash
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Электромобили Tesla стремительно теряют свои позиции не только в Европе, но и по всему миру. Почему рухнул спрос на некогда популярные за рубежом электромобили и какие у Tesla есть перспективы, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

А еще и езда на электромобиле из-за удорожания электроэнергии сравнилась с поездками на обычных авто с ДВС и получается, что Tesla - хоть и красивая, и удобная машина, - но жутко дорогая, неэкономная и с очень ограниченным запасом хода. Да и аккумуляторы имеют свойство деградировать, так что вторичный рынок для этих авто не особо выгоден.

Примерно такая же ситуация и с электромобилями других марок. Даже с самыми недорогими, типа Zoe от Renault. Там то вообще машина самый настоящий хлам и покупают ее только самые отчаянные европейцы.

Вот и приходится заставлять новенькими Tesla старые военные аэродромы. И когда вся эта роскошь будет продана - большой вопрос. С экономикой в Европе сейчас не очень хорошо и доходы европейцев падают.

И это только начало большого кризиса, который может продлиться долгие годы. Остается надеяться, что новенькие Tesla очень хорошо обработаны антикоррозийными составами.

Далее - его прямая речь Если вы сейчас прокатитесь по Германии, где-нибудь в центре, от Берлина до Ганновера, или же в сторону границы с Польшей, то увидите огромное количество автовозов, забитых автомобилями марки Tesla.

Их реально много, один за другим едут в сторону от Берлина. Новенькие разноцветные Tesla всех цветов и моделей. И можно представить, что это бойко идет торговля экологически чистыми машинками, которые не портят воздух омерзительными углеродными выбросами.

На заводе Tesla под Берлином, в Грюнхайде, уже негде хранить произведенные электроавтомобили, продажи которых упали просто катастрофически. И руководство компании арендовало площадки по всей Германии для складирования нереализованной продукции.

Например, в городке Нойхарденберг был арендован целый бывший военный аэродром. Можно только представить, сколько новых, экологически чистых технологичных авто на него запихнут.

Сама Tesla подтверждает проблемы с продажами. Как в Германии, так и по всему миру. Ожидается даже «оптимизация» производства, которая будет заключаться в обычном снижении производственной мощности и увольнении приличного числа рабочих и служащих.

Проблема с продажами особенно актуальна в Германии. Дело в том, что, когда Илон Маск решил строить под Берлином свой завод, в Германии работала льготная система для тех, кто покупал электроавтомобили.

Власти компенсировали покупателю приличную часть стоимости нового авто. А учитывая, что ездить на электричестве было намного дешевле, чем на бензине, покупка получалась очень выгодной. Немцы получали новый прекрасный автомобиль, технологичный и чистый, практически за две трети его стоимости, и здорово экономили на топливе.

Германия Tesla Машины Электромобили
13 мая 2024, 01:08
Холода в России повлияли на стоимость пшеницы в мире
РИА «Новости»
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Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются в разных частях мира, включая Россию, могут привести к снижению мировых запасов пшеницы. А это спровоцирует повышение цен на эту сельскохозяйственную культуру, сообщило агентство Bloomberg.

Авторы статьи пришли к выводу, что запасы пшеницы в мире могут упасть из-за непогоды в разных частях Земли и боевых действий. Большое влияние на ситуацию окажут заморозки и сухая погода в регионах России.

На мировом уровне засуха негативно отразилась на урожаях в Австралии и США. В Западной Европе избыток осадков негативно повлиял на качество зерновых.

По данным Министерства сельского хозяйства США, запасы пшеницы стали сокращаться с каждым годом, что подтвердило тенденцию к уменьшению мирового резерва злака.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что такие выводы делать преждевременно, несмотря на ухудшение погоды, серьезного ущерба урожаю будет.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне предположил, что после поражения Украины Россия может получить контроль над 30% мирового экспорта пшеницы.

США Сельское хозяйство Россия Погода
12 мая 2024, 18:45
Американец со свиной почкой скончался через два месяца после операции
Unsplash
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Житель Массачусетса Ричард Слейман скончался через два месяца после пересадки свиной почки. Это была первая в мире операция такого рода, сообщил телеканал ABC News.

В середина марта Слейману пересадили почку. Операция, которая длилась четыре часа, прошла успешно. В начале апреля его выписали из больницы.

Родственники 62-летнего мужчины 12 мая заявили, что он скончался. Они обвинили во всем врачей. Однако хирурги, выполнявшие операцию, сообщили, что смерть Слеймана не связана с трансплантацией органа.

По данным ABC News, почку для операции предоставила фармацевтическая компания. Донором стала свинья с отредактированными генами: некоторые из них специалисты удалили, добавив человеческие. Биоинженеры полагали, что это повысит совместимость почки и организма человека.

В ноябре 2023 года американские хирурги впервые пересадили человеку глаз. Операция длилась 21 час.

США Больницы
12 мая 2024, 15:18
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Новой Зеландии
Unsplash
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В воскресенье, 12 мая, землетрясение магнитудой 5,4 произошло у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Об этом сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмологи указали, что землетрясение произошло около 03:30 (06:30 по московскому времени) в 903 километрах к северо-востоку от города Хикс-Бэй. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 55 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в Ленкоранском районе Азербайджана. Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров. Также землетрясение произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Его почувствовали жители Вилючинска.

Землетрясения Новая Зеландия
12 мая 2024, 11:23
«Щетинится как еж». Названа реакция Макрона на Россию
РИА «Новости»
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Президент Франции при мысли о России щетинится как еж. Такое мнение высказал РИА «Новости» глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции», - сказал политик.

По его словам Макрон пытается вести многовекторную политику. Однако французский лидер никак не определится, каким ему лучше быть - красивым или умным.

Макрон ранее призвал Европу быть готовой к сдерживанию России. При этом он выразил надежду, что стране не придется переходить к прямому столкновению.

Франция отправила солдат в так называемый Иностранный легион на Украине. Наемники уже понесли первые потери под Часовым Яром.

Одного из французских солдат ликвидировали в ЛНР.

Эммануэль Макрон Россия Франция

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