Карета превратится в тыкву. Почему Tesla стала не нужна европейцам

А еще и езда на электромобиле из-за удорожания электроэнергии сравнилась с поездками на обычных авто с ДВС и получается, что Tesla - хоть и красивая, и удобная машина, - но жутко дорогая, неэкономная и с очень ограниченным запасом хода. Да и аккумуляторы имеют свойство деградировать, так что вторичный рынок для этих авто не особо выгоден.

Примерно такая же ситуация и с электромобилями других марок. Даже с самыми недорогими, типа Zoe от Renault. Там то вообще машина самый настоящий хлам и покупают ее только самые отчаянные европейцы.

Вот и приходится заставлять новенькими Tesla старые военные аэродромы. И когда вся эта роскошь будет продана - большой вопрос. С экономикой в Европе сейчас не очень хорошо и доходы европейцев падают.

И это только начало большого кризиса, который может продлиться долгие годы. Остается надеяться, что новенькие Tesla очень хорошо обработаны антикоррозийными составами.

Далее - его прямая речь Если вы сейчас прокатитесь по Германии, где-нибудь в центре, от Берлина до Ганновера, или же в сторону границы с Польшей, то увидите огромное количество автовозов, забитых автомобилями марки Tesla.

Их реально много, один за другим едут в сторону от Берлина. Новенькие разноцветные Tesla всех цветов и моделей. И можно представить, что это бойко идет торговля экологически чистыми машинками, которые не портят воздух омерзительными углеродными выбросами.

На заводе Tesla под Берлином, в Грюнхайде, уже негде хранить произведенные электроавтомобили, продажи которых упали просто катастрофически. И руководство компании арендовало площадки по всей Германии для складирования нереализованной продукции.

Например, в городке Нойхарденберг был арендован целый бывший военный аэродром. Можно только представить, сколько новых, экологически чистых технологичных авто на него запихнут.

Сама Tesla подтверждает проблемы с продажами. Как в Германии, так и по всему миру. Ожидается даже «оптимизация» производства, которая будет заключаться в обычном снижении производственной мощности и увольнении приличного числа рабочих и служащих.

Проблема с продажами особенно актуальна в Германии. Дело в том, что, когда Илон Маск решил строить под Берлином свой завод, в Германии работала льготная система для тех, кто покупал электроавтомобили.

Власти компенсировали покупателю приличную часть стоимости нового авто. А учитывая, что ездить на электричестве было намного дешевле, чем на бензине, покупка получалась очень выгодной. Немцы получали новый прекрасный автомобиль, технологичный и чистый, практически за две трети его стоимости, и здорово экономили на топливе.