Караульный королевского дворца в Стокгольме упал и вонзил штык себе в голову

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ЧП произошло утром 11 января. Специалист по связям с общественностью Вооруженных сил Швеции Бьорн Линдул объяснил, что причиной происшествия стала случайность.

«Караульный поскользнулся и упал. Ему провели операцию, медицинские работники в настоящий момент оценивают его состояние как стабильное», - сказал Линдул.

Представитель шведской армии подчеркнул, что другие военнослужащие оперативно помогли пострадавшему товарищу и оказали первую помощь.

Полиция начала предварительное расследование по факту нарушений условий труда и причинения телесных повреждений.

Ранее стало известно, что учения НАТО Steadfast Dart 2025 стартовали в Румынии. В них примут участие около 10 тысяч человек, в том числе военнослужащие Швеции.