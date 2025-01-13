13 января 2025, 10:39

Караульный королевского дворца в Стокгольме упал и вонзил штык себе в голову

Global Look Press
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Во время патруля у королевского дворца в Стокгольме караульный случайно упал головой на штык собственной винтовки. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

ЧП произошло утром 11 января. Специалист по связям с общественностью Вооруженных сил Швеции Бьорн Линдул объяснил, что причиной происшествия стала случайность.

«Караульный поскользнулся и упал. Ему провели операцию, медицинские работники в настоящий момент оценивают его состояние как стабильное», - сказал Линдул.

Представитель шведской армии подчеркнул, что другие военнослужащие оперативно помогли пострадавшему товарищу и оказали первую помощь.

Полиция начала предварительное расследование по факту нарушений условий труда и причинения телесных повреждений.

Ранее стало известно, что учения НАТО Steadfast Dart 2025 стартовали в Румынии. В них примут участие около 10 тысяч человек, в том числе военнослужащие Швеции.

Швеция Военные
13 января 2025, 15:32
«План Маршалла» предложили разработать для Лос-Анджелеса
Global Look Press
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил разработать новый «план Маршалла» для отстройки Лос-Анджелеса, сильно пострадавшего от пожаров. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

«У нас уже есть команда, которая занимается разработкой калифорнийской версии „плана Маршалла“ и переосмыслением города», - заявил губернатор.

Он пообещал помощь всем, кто пострадал от стихии, и поручил приостановить действие экологических законов штата, чтобы его жители могли быстрее восстановить свои дома.

По данным газеты The Washington Post , разрушительные пожары в окрестностях Лос-Анджелеса могли возникнуть из-за повторного возгорания, а первичное, предположительно, спровоцировал запуск фейерверков в новогоднюю ночь.

Пожарной службе города не хватило кадров, чтобы убедиться, что огонь полностью потушили, и из-за сильного ветра он разгорелся с новой силой.

США Пожары Калифорния
13 января 2025, 15:29
США ограничат экспорт чипов и моделей ИИ
Unsplash
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США ограничат экспорт передовых чипов и моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы эти технологии не попали в недружественные страны. Об этом заявили в американском министерстве торговли.

«Эта политика призвана создать надежную технологическую экосистему и защитить нас от рисков, связанных с национальной безопасностью в области ИИ, при этом поддерживая инновации и технологическое лидерство США», - сказала глава ведомства Джина Раймондо.

По нововведениям, в стране ограничат выдачу новых лицензий для экспорта передовых чипов и ИИ-моделей в страны, которые «предоставляют угрозу». По мнению правительства, благодаря принятым ограничениям США смогут избежать использование ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки со стороны враждебных государств.

В правительстве заверили, что союзники и партнеры США при этом продолжат пользоваться передовыми технологиями без ограничений.

Ранее телеканал CNN сообщил, что порядка 41% крупных компаний хотят к 2030 году уволить часть сотрудников и автоматизировать задачи с помощью ИИ. Такие результаты получили специалисты, которые опросили сотни крупных компаний по всему миру в рамках исследования «Будущее работы».

США Экспорт Искусственный интеллект Технологии
13 января 2025, 14:15
В Чехии придумали приложение для планирования собственных похорон
Unsplash
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В Чехии появилась возможность при помощи приложения и сайта распланировать собственные похороны. Анкету пользователи могут заполнить на портале Moje smrt.

Каждый человек способен самостоятельно выбрать музыку для траурной церемонии, решить, будет ли он захоронен в земле или кремирован, выбрать одежду, а также указать, какие вещи положат в его гроб.

На сайте также можно оставить последнее желание, рассказать о страхах и поднять другие важные темы. Пользователю дают возможность поделиться идеями и распоряжениями со всеми желающими или открыть их только для узкого круга близких людей.

Жители чешского города Ждяр-над-Сазавоу ранее пожаловались на запрет администрации хоронить усопших в гробах. Местные власти постановили, что покойных можно только кремировать.

Чехия Смертность
13 января 2025, 13:43
Россия найдет альтернативные маршруты поставок энергоносителей
РИА «Новости»
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Россия начнет искать альтернативные маршруты поставок своих энергоносителей, чтобы избежать последствий от санкций США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

По словам Пескова, маршруты поставок энергоносителей просто так закрыть невозможно. Когда в одном месте перекрывают - в другом появляется альтернативный вариант.

«Поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые впоследствии позволят минимизировать последствия санкций», - сказал он.

США ввели антироссийские санкции против 200 российских компаний и физлиц, связанных с энергетическим сектором. Ограничения направили на блокировку доступа России к международным рынкам и сокращение прибыли от экспорта нефти и газа.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал запустить сохранившуюся ветку газопровода «Северный поток - 2» и снова закупать природный газ у России. Также похожее мнение выразила кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она пообещала, что, если победит на выборах, то перезапустит газопровод.

Германия США Дмитрий Песков Экспорт Газ Блокировки Санкции Россия Работа

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