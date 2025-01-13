Караульный королевского дворца в Стокгольме упал и вонзил штык себе в голову
Во время патруля у королевского дворца в Стокгольме караульный случайно упал головой на штык собственной винтовки. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
ЧП произошло утром 11 января. Специалист по связям с общественностью Вооруженных сил Швеции Бьорн Линдул объяснил, что причиной происшествия стала случайность.
«Караульный поскользнулся и упал. Ему провели операцию, медицинские работники в настоящий момент оценивают его состояние как стабильное», - сказал Линдул.
Представитель шведской армии подчеркнул, что другие военнослужащие оперативно помогли пострадавшему товарищу и оказали первую помощь.
Полиция начала предварительное расследование по факту нарушений условий труда и причинения телесных повреждений.
Ранее стало известно, что учения НАТО Steadfast Dart 2025 стартовали в Румынии. В них примут участие около 10 тысяч человек, в том числе военнослужащие Швеции.