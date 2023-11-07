Кандидатуру Моравецкого внесут на пост премьер-министра Польши

Читайте нас в:

«После спокойного анализа и проведенных консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому», - сказал он.

Дуда пояснил, что таким образом решил продолжить парламентскую традицию. Согласно ей, победившая группа первой получит шанс на формирование правительства республики.

По данным социологического исследования лаборатории IBRiS, порядка 58% жителей Польши против того, чтобы президент вносил в парламент кандидатуру Моравецкого на должность премьер-министра. За решение главы государства выступили 37,2% опрошенных. Еще около 4,8% воздержались.

В Польше в октябре прошли выборы в парламент. Правящая в республике партия «Право и справедливость» получила 194 места в кабмине, оппозиционеры «Гражданской коалиции» - 157.

Как отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» , польским властям после выборов предстоит разгребать «внутриполитический бардак» в республике.