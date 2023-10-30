Кандидату в мэры Кишинева не дали выступить на русском языке
Общественный молдавский телеканал «Молдова-1» не дал представительнице коммунистической партии, кандидату в мэры Кишинева Диане Караман выступить перед избирателями. Причиной стал русский язык. Об этом сообщил ТАСС.
Диана Караман собиралась представить свою предвыборную программу во время теледебатов. Но во врем эфира женщине выключили микрофон, а ведущая потребовала перейти с русского языка на румынский. После этого политик покинула студию, назвав произошедшее языковой дискриминацией.
«Мне не дают представить свою программу только потому, что я говорю на русском зыке. Это дискриминация», - заявила Диана Караман в социальных сетях.
Во вторник, 24 октября, стало известно, что служба информационной безопасности Молдавии решила заблокировать более 20 сайтов российских СМИ.
В черный список попал и «360». Заблокированные интернет-ресурсы обвинили в угрозе безопасности страны.