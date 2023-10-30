Кандидату в мэры Кишинева не дали выступить на русском языке

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Диана Караман собиралась представить свою предвыборную программу во время теледебатов. Но во врем эфира женщине выключили микрофон, а ведущая потребовала перейти с русского языка на румынский. После этого политик покинула студию, назвав произошедшее языковой дискриминацией.

«Мне не дают представить свою программу только потому, что я говорю на русском зыке. Это дискриминация», - заявила Диана Караман в социальных сетях.

Во вторник, 24 октября, стало известно, что служба информационной безопасности Молдавии решила заблокировать более 20 сайтов российских СМИ.

В черный список попал и «360». Заблокированные интернет-ресурсы обвинили в угрозе безопасности страны.