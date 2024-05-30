30 мая 2024, 07:56

Кандидата в мэры в Мексике застрелили на предвыборном митинге

Global Look Press
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Кандидата в мэры города Коюка-де-Бенитес в Мексике (штат Герреро) Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса убили выстрелами в голову на предвыборном митинге. Об этом написало El Universal.

Кандидат от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» общался с избирателями на баскетбольной площадке, когда со спины к нему подошел неизвестный с пистолетом и выстрелил. В Сети появилось видео происшествия, на котором слышно около 15 выстрелов. Злоумышленника ликвидировали на месте.

По данным СМИ, за время избирательной компании в штате Герреро убили уже пятерых кандидатов в главы городов и одного кандидата в депутаты.

В феврале 2024 года в Мексике в перестрелке погибла американская туристка. Придя на пляж с собаками, чтобы посмотреть на закат, 44-летняя женщина попала под перекрестный огонь во время стычки между наркоторговцами. Как установили правоохранители, никакого отношения к конфликту она не имела.

Мексика Стрельба Митинги
30 мая 2024, 04:37
Двух белорусов и поляка задержали в Польше по обвинению в работе на Россию
РИА «Новости»
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Двух жителей Белоруссии и одного поляка задержали в Польше. Национальная прокуратура обвинила их в поджогах и работе на Россию, об этом сообщило РИА «Новости».

Задержание инициировала прокуратура Нижней Силезии, фигурантов арестовали по делу о деятельности иностранной разведки. При этом прокуратур не привела никаких доказательств причастности задержанных к расследованию.

В поджогах мужчин заподозрило Агентство внутренней безопасности. Им предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе, занимающейся разведкой в пользу России.

Накануне в Польше погибли два украинских подростка , пытавшихся сбежать от полиции на автомобиле.

Разведка Россия Польша Полиция
30 мая 2024, 04:04
Хуситы создали аналог иранской баллистической ракеты
РИА «Новости»
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Иран передал йеменским хуситам технологию производства противокорабельной ракеты. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Речь идет об иранской баллистической ракете средней дальности Ghadr («Интенсивность»), разработанной более 10 лет назад. Радиус ее действия, по некоторым данным, составляет от 1800 до 2000 километров.

Созданная по ее образцу йеменская копия «Мохит» («Океан») способна поражать морские цели. Она оснащена оптической головкой самонаведения и может представлять опасность для кораблей союзников США в регионе, в том числе для Израиля.

Ранее хуситы провели пять операций против судов Соединенных Штатов, Израиля и Великобритании. В результате ВМС хуситов поразили три цели.

Израиль Ракеты Корабли Иран Йемен
30 мая 2024, 03:43
В США объяснили, почему проигнорируют заседание ГА ООН в память погибшего президента Ирана
РИА «Новости»
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США не будут участвовать в заседании Генассамблеи ООН, посвященном памяти погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило Reuters.

Как рассказал агентству неназванный американский чиновник, причина бойкота мероприятия заключается якобы в причастности Раиси к нарушению прав человека в стране, в том числе в отношении женщин и девочек, а также к внесудебным казням тысяч политических заключенных в 1988 году.

«ООН должна поддерживать народ Ирана, а не увековечивать память его угнетателя», - заявил собеседник агентства.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил версию о взрыве на борту разбившегося вертолета президента страны Эбрахима Раиси.

США Иран ООН Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
30 мая 2024, 02:54
В Финляндии предложили депортировать беженцев в Албанию и Марокко
РИА «Новости»
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Прибывших в Финляндию беженцев необходимо депортировать в Албанию или Марокко. Об этом заявил в эфире телеканала MTV3 премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Мы хотим развивать сотрудничество с этими странами, чтобы узнать, смогут ли они осуществлять процесс предоставления убежища», - подчеркнул он.

Финляндия взяла в пример Великобританию, которая с апреля отправляет мигрантов - соискателей убежища в Руанду.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила , что находящийся на рассмотрении парламента страны законопроект предусматривает отказ от предоставления беженцам убежища на российской границе. Исключение сделают только для тех, кто находится в заведомо уязвимом положении.

Финляндия Беженцы

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