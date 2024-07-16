Кандидат в вице-президенты США Вэнс называл захватывающим интервью Путина
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс посмотрел интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в феврале. Американский политик поделился своей оценкой в соцсети X в день выхода беседы 9 февраля.
«Только что посмотрел это. Захватывающе», - написал он.
Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс может занять пост вице-президента в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Он учился в престижной Йельской школы права, после этого работал в инвестиционных фондах в тандеме с миллиардером Питером Тилем. Сенатором от штата Огайо его назначили в январе 2023 года.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что интервью Карлсона с Путиным вызвало зашкаливающий резонанс. По его словам, эту беседу будут анализировать еще долгое время.