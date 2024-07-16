16 июля 2024, 02:23

Кандидат в вице-президенты США Вэнс называл захватывающим интервью Путина

РИА «Новости»
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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс посмотрел интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в феврале. Американский политик поделился своей оценкой в соцсети X в день выхода беседы 9 февраля.

«Только что посмотрел это. Захватывающе», - написал он.

Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс может занять пост вице-президента в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Он учился в престижной Йельской школы права, после этого работал в инвестиционных фондах в тандеме с миллиардером Питером Тилем. Сенатором от штата Огайо его назначили в январе 2023 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что интервью Карлсона с Путиным вызвало зашкаливающий резонанс. По его словам, эту беседу будут анализировать еще долгое время.

США Дональд Трамп Интервью Владимир Путин Выборы президента США Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
16 июля 2024, 03:11
Стали известны необычные детали завещания звезды «Зачарованных»
Freepik
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Скончавшаяся от онкологического заболевания звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти оставила близким подробные указания, как ее похоронить. Актриса завещала смешать ее прах с прахом любимой собаки, сообщило издание Daily Еxpress.

Актриса рассказала об этом в своем подкасте Let’s Be Clear за несколько месяцев до смерти.

«Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с прахом моей собаки и прахом моего отца. Хочу, чтобы меня кремировали, а не хоронили», - заявила она.

Доэрти также попросила не пускать на похороны людей, которым могли бы обрадоваться ее смерти. По ее словам, они будут плакать на публике только ради политкорректности.

Актриса завещала развеять ее прах в Малибу или использовать его для посадки дерева, добавив, что ей хотелось бы, чтобы ее похороны были похожи на «праздник любви».

Доэрти ушла из жизни после многолетней борьбы с раком молочной железы, который ей диагностировали в 2015 году. Врачи некоторое время успешно боролись с болезнью, наступила ремиссия, но затем она вернулась и распространилась на другие органы.

США Смертность Болезни Собаки Актеры
16 июля 2024, 02:28
«Россия — не мой враг!» В Италии появились плакаты в поддержку РФ
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В городах Италии начали появляться плакаты большого формата с надписью «Россия — не мой враг!». Об этом сообщил ТАСС глава культурной ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли.

В городах Италии начали появляться плакаты большого формата с надписью «Россия - не мой враг!». Об этом сообщил ТАСС глава культурной ассоциации «Венето - Россия» Пальмарино Дзоккателли.

Инициативу, принадлежавшую ассоциациям «Верона за свободу» и «Свободный профсоюз», реализовали с помощью культурной организации «Венето - Россия» в Вероне. Теперь это стало своего рода народным движением, так как аналогичные плакаты появились в разных итальянских городах.

«К нам обращаются многие ассоциации за разрешением использовать наш файл в высоком разрешении. Некоторые ставят свои логотипы, но главное, что кампания идет и охватывает все большие территории», - рассказал Дзоккателли.

Он также отметил, что «плакатная дипломатия» переросла в реальные контакты. В Вероне, например, уже состоялся видеомост с Донецком.

По его словам, ассоциация разъясняет итальянцам настоящие причины нынешнего украинского конфликта, природу киевского режима, превращенного Западом в оружие для ослабления России. В заключение он отметил, что в Италии многие люди это понимают, но центральные СМИ проводят антироссийскую политику.

Ранее RT сообщила, что итальянский инженер решил переехать в Россию из-за русофобии на родине.

Италия Россия
16 июля 2024, 02:21
Байден покаялся за свои слова после покушения на Трампа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден признал свою неправоту в том, что публично употребил термин «в яблочко» в адрес своего соперника на выборах Дональда Трампа, который пережил покушение. Американский лидер попытался оправдаться в эфире телеканала NBC.

«Это была ошибка использовать слово», - сказал он.

При этом Байден не смог дословно воспроизвести свою фразу, но объяснил, что, говоря «в яблочко», он призывал поместить в фокус общественного внимания поступки Трампа.

«Я не говорил „в перекрестье прицела“», - добавил президент США.

Президент США ранее также допустил ошибку во время обращения к населению. Байден назвал своего оппонента в предвыборной гонке «бывшим Трампом».

Покушение на Дональда Трампа произошло накануне в штате Пенсильвания во время митинга. В него выстрелил вооруженный мужчина, пуля задела ухо кандидата в президенты. В результате стрельбы погиб один человек.

США Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 02:12
Полиция засекла стрелявшего в Трампа мужчину за 30 минут до покушения
РИА «Новости»
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Американские правоохранители заметили мужчину, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, за полчаса до покушения. Об этом сообщила пенсильванская телестанция WPXI.

«Томас Крукс был замечен правоохранителями на крыше примерно за 30 минут перед тем, как прозвучали выстрелы, ранившие Трампа, еще двух человек в толпе и убившие бывшего шефа пожарной охраны», - говорится в сообщении.

Телестанция отметила, что стрелка обнаружил и сфотографировал один из восьми местных полицейских, направленных на усиление охраны мероприятия. Злоумышленник находился на крыше здания рядом с местом проведения митинга.

По информации других СМИ, очевидцы пытались обратить внимание правоохранителей и агентов Секретной службы на неизвестного мужчину на крыше. После того, как последний несколько раз выстрелил в направлении сцены, где выступал Трамп, стрелка ликвидировали ответным огнем.

Ранее стало известно, что по Трампу стреляли из трех видов оружия , но в ФБР утверждают, что стрелок действовал в одиночку, используя для покушения полуавтоматическую винтовку.

США Стрельба Дональд Трамп Полиция Покушение на Дональда Трампа

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