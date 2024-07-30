Кандидат в вице-президенты США раскритиковал миграционную политику Харрис
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс раскритиковал миграционную политику Камалы Харрис, назвав ее антиамериканской. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Экстремальная миграционная политика Камалы является тотально антиамериканской», - написал он.
Вэнс также отметил, что в планы Харрис входит амнистия для миллионов нелегальных мигрантов.
Ранее кандидат в вице-президенты призвал Джо Байдена , отказавшегося от участия в выборах, покинуть Белый дом досрочно.
А бизнесмен Илон Маск отмечал, что Харрис продвигает идеологию, которая приведет человечество к вымиранию.