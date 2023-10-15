Кандидат в президенты США призвал всех, кому не нравится Америка, «проваливать»

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«На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны», - заявил политик в видео, опубликованном на его странице.

Губернатор Флориды также предложил лишать разрешения на пребывание в стране всех, кто «не разделает ценности США». По мнению Десантиса, эта мера должна касаться как нелегальных мигрантов, так и тех, кто находится в Америке законно.

В сентябре Рон Десантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам США. По мнению политика, это не даст Америке никакой выгоды, но добавит обязательств. Республиканец также добавил, что Соединенные Штаты не должны давать Украине карт-бланш, если она не использует эти средства для завершения конфликта.