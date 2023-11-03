Кандидат в президенты США предложит Путину «сделку» в случае победы
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах предложить российскому лидеру Владимиру Путину сделку. По ее условиям, США откажутся принимать Украину в НАТО, а взамен Россия расторгнет военный союз с Китаем. Об этом Рамасвами заявил в интервью австралийскому телеканалу Sky News.
«Я бы предложил ему (Владимиру Путину - прим. ред.) сделку: он должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином, а мы (США - прим. ред.), в свою очередь, дадим твердое обязательство, что НАТО не примет Украину», - обозначил условия сделки Рамасвами.
Кандидат в президенты уверен, что именно Китай представляет угрозу для США, поэтому считает приемлемым такой вариант решения украинского конфликта. Рамасвами пообещал, что если Путин примет его условия, то США «заморозят нынешние линии разграничения», то есть признают российскими новые территории.
Штаты должны стремиться к урегулированию конфликта на Украине с учетом перехода русскоговорящих регионов в состав РФ, заявил Рамасвами ранее. Продолжение поддержки Украины только подталкивает Россию к Китаю, считает политик.