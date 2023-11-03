Кандидат в президенты США предложит Путину «сделку» в случае победы

«Я бы предложил ему (Владимиру Путину - прим. ред.) сделку: он должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином, а мы (США - прим. ред.), в свою очередь, дадим твердое обязательство, что НАТО не примет Украину», - обозначил условия сделки Рамасвами.

Кандидат в президенты уверен, что именно Китай представляет угрозу для США, поэтому считает приемлемым такой вариант решения украинского конфликта. Рамасвами пообещал, что если Путин примет его условия, то США «заморозят нынешние линии разграничения», то есть признают российскими новые территории.

Штаты должны стремиться к урегулированию конфликта на Украине с учетом перехода русскоговорящих регионов в состав РФ, заявил Рамасвами ранее. Продолжение поддержки Украины только подталкивает Россию к Китаю, считает политик.