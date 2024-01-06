06 января 2024, 07:18

Кандидат в президенты США пообещал вывести страну из НАТО

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в случае победы на выборах в 2024 году намерен вывести страну из состава НАТО. Об этом сообщило издание Politico.

По словам авторов материала, дни альянса окажутся сочтены в случае победы Рамасвами или любого другого политика, который разделяет эту позицию.

«Кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами сообщил многим людям, что выведет США из НАТО „, - отметили они.

Старший советник политика Триша Маклафлин не стала комментировать планы Рамасвами по поводу НАТО, но и не опровергла эти сведения.

«Он серьезно обеспокоен, что большая часть союзников не выполняют взятые на себя обязательства по инвестициям в альянс. К тому же после холодной войны экспансия НАТО увеличила риски конфликта с Россией», - добавила она.

Ранее бывший британский военный Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО введет войска на Украину в случае критической ситуации для ВСУ.

США НАТО
06 января 2024, 08:25
Более 10 воздушных судов армии Китая отследили около Тайваня
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки отследили приближение к острову пяти кораблей, 13 воздушных судов и двух аэростатов Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«По состоянию на 06:00 субботы, 6 января, рядом с Тайванем зафиксировали пять кораблей и 13 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая», - заявили в Минобороны Тайваня.

В пресс-службе отметили, что китайский беспилотник-разведчик WZ-7 зашел в опознавательную зону ПВО. В ответ Тайвань направил морской и воздушный патруль для контроля ситуации, а также развернул ракетные системы наземного базирования.

Также в ночь на субботу тайваньские военные выявили движение двух аэростатов КНР неподалеку от Тайваньского пролива на высоте 7,3 и 5,1 километра.

Председатель КНР Си Цзиньпин в декабре заявил американскому коллеге Джо Байдену о планах воссоединения острова с материковой частью государства. При этом он уточнил, что реинтеграция будет мирной, а не силовой.

Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки отследили приближение к острову пяти кораблей, 13 воздушных судов и двух аэростатов Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Военные Китай Тайвань
06 января 2024, 07:43
Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства пусковых установок для ракет
РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетили завод, где производят мобильные пусковые установки для ракет. Он распорядился, чтобы предприятие нарастило выпуск оборудования ради модернизации армии страны. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Ким Чен Ыну доложили о выполнении заводом плана на 2023 год. Он высоко оценил заслуги коллектива, который достиг новой производственной цели. Также северокорейский лидер поставил ряд задач по составлению перспективного плана выпуска ракетных установок.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений», - подчеркнули в ЦТАК.

В материале говорится, что эта работа идет в рамках программы укрепления ядерных сил страны. По словам Ким Чен Ына, завод играет большую роль в оборонном контуре КНДР, поэтому он «дорожит» им.

Лидер Северной Кореи поддерживает курс на милитаризацию страны. Ранее он призвал Народную армию готовиться к потенциальной войне на фоне угрозы со стороны Южной Кореи и США.

Ракеты Северная Корея Ким Чен Ын Заводы
06 января 2024, 07:28
ЦАХАЛ обстрелял север и юг Газы, погибли не менее 13 палестинцев
РИА «Новости»
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Не менее 13 палестинцев стали жертвами израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы и городу Хан-Юнис, который расположен на юге анклава. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Агентство уточнило, что пять человек погибли после удара армии Израиля (ЦАХАЛ) по кладбищу в районе Аль-Фалуджа. Там израильские военные применили беспилотники. Остальные скончались в результате артиллерийских обстрелов жилых кварталов.

Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, ЦАХАЛ использовал «дымовые гранаты» и беспилотники в центре Газы. Здесь также есть пострадавшие.

Новый виток палестино-израильского конфликта начался 7 октября 2023 года после обстрела израильской территории со стороны Газы. Власти Израиля объявили о проведении военной операции с целью полного уничтожения движения ХАМАС.

Западные СМИ написали ранее, что в США обсуждают различные сценарии развития ближневосточного конфликта и возможное участие в нем.

Израиль Беспилотники Военные
06 января 2024, 05:32
Скандал из-за отказа от сноса советского памятника разгорелся в Закарпатье
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Жители села Пушкино в Закарпатье оказались от сноса памятника советскому солдату. Глава населенного пункта назвал такое решение общественным и единогласным, сообщили члены «неправительственной организации» «Декоммунизация. Украина» в Facebook*.

Глава села Степан Ковач объяснил представителям организации, что такое решение является «неизменным и неуклонным», и оно принадлежит жителям Пушкино. В письменном разъяснении мужчина пояснил, что 24 декабря 2023 года все присутствующие на собрании единогласно решили не сносить памятник советскому солдату и односельчанам, участвовавшим в боях.

Представители украинской организации назвали заявление Ковача «суперкринжовой новостью». Они призвали СБУ обратить внимание на действия сельчан и провести профилактический разговор с главой села.

Ранее власти города Никополя в Днепропетровской области назвали одну из улиц именем Степана Бандеры. До этого улица была названа в честь русского полководца Михаила Кутузова.

*Facebook принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Facebook СБУ Скандалы Памятники Пушкино

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