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По словам авторов материала, дни альянса окажутся сочтены в случае победы Рамасвами или любого другого политика, который разделяет эту позицию.

«Кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами сообщил многим людям, что выведет США из НАТО „, - отметили они.

Старший советник политика Триша Маклафлин не стала комментировать планы Рамасвами по поводу НАТО, но и не опровергла эти сведения.

«Он серьезно обеспокоен, что большая часть союзников не выполняют взятые на себя обязательства по инвестициям в альянс. К тому же после холодной войны экспансия НАТО увеличила риски конфликта с Россией», - добавила она.

Ранее бывший британский военный Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО введет войска на Украину в случае критической ситуации для ВСУ.