Кандидат в президенты США набросился на Зеленского с критикой из-за визита в Вашингтон

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«Я думаю, что у Зеленского одна цель - получить больше денег от Соединенных Штатов. Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны», - отметил политик.

Он напомнил, что президент Украины назвал поддержку со стороны США инвестицией, а не благотворительностью. Рамасвами не согласился с таким определением и указал на непрозрачность и отсутствие контроля над финансовой помощью Украине.

Политик призвал США «очнуться», чтобы «обеспечить мир на справедливых условиях» и в первую очередь реализовать интересы своей страны.

«Я считаю, что предложил самую четкую стратегию для достижения этой цели», - заключил предприниматель.

Ранее пресс-конференция президентов США и Украины закончилась скандалом - Джо Байден и Зеленский отказались отвечать на вопросы журналистов. Представители СМИ подняли тему «усталости» Белого дома от финансирования ВСУ и провала украинского контрнаступления.