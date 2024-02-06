Кандидат в президенты США Хейли запросила защиту

Хейли подтвердила, что запросила защиту.

«[Угроз] было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать», - подчеркнула она.

Как отметило РИА «Новости» , о публичных случаях угроз в адрес Хейли мало что известно. Она столкнулась со «сваттингом» - ложными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания. Причем подобные ситуации достаточно распространены в Соединенных Штатах. Недавно судья Артур Энгорон, который рассматривал гражданский иск против Трампа, получил угрозу о бомбе.

Американский политик-республиканец Вивек Рамасвами раскритиковал действия Никки Хейли. Он обвинил ее в попытках сорвать выдвижение Трампа на выборы президента США.

Главная соперница предпринимателя Дональда Трампа в борьбе среди республиканцев за номинацию на выборах президента США Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за растущих в ее адрес угроз. Об этом сообщила газета Wall Street Journal , ссылаясь на политика.