Кандидат в президенты США Десантис выступил против вступления Украины в НАТО
Кандидат на пост президента США республиканец Рон Десантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает американским интересам. Об этом губернатор Флориды заявил в подкасте The Glenn Beck Program, его процитировало агентство Bloomberg.
«Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам <…> Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?» - заявил Десантис в радиоэфире.
Губернатор отметил, что Америка не должна давать Украине карт-бланш, если только она не использует «рычаги воздействия» для завершения конфликта.
Другой кандидат-республиканец Вивек Рамасвами заявил, что визит в США президента Украины Владимира Зеленского - это попытка выклянчить побольше денег. Политик не согласился с украинским лидером, что передача Украине денег - это инвестиции, а не благотворительность.
Помощь НАТО ВСУ могут посчитать актом агрессии против России, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. Он отметил, что Штаты играют в «очень опасную игру».