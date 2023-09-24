Кандидат в президенты США Десантис выступил против вступления Украины в НАТО

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«Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам <…> Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?» - заявил Десантис в радиоэфире.

Губернатор отметил, что Америка не должна давать Украине карт-бланш, если только она не использует «рычаги воздействия» для завершения конфликта.

Другой кандидат-республиканец Вивек Рамасвами заявил, что визит в США президента Украины Владимира Зеленского - это попытка выклянчить побольше денег. Политик не согласился с украинским лидером, что передача Украине денег - это инвестиции, а не благотворительность.

Помощь НАТО ВСУ могут посчитать актом агрессии против России, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. Он отметил, что Штаты играют в «очень опасную игру».