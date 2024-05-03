Кандидат в президенты Литвы признал принадлежность Крыма России

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Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника в рамках сделки с Израилем по прекращению огня. Подробности сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«ХАМАС согласен освободить 33 израильских заложника на „первом этапе“ [соглашения]. Эта позиция отличается от предыдущей», - отметил источник.

Он пояснил, что ранее ХАМАС заявлял, что в заложниках находятся всего 20 израильтян, потом, видимо, смогли «найти остальных мирных жителей».

Делегация палестинского движения прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня через египетских посредников. В Египте обсудят развитие событий в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах и ликвидирует остатки ХАМАС. Израиль намерен достичь «всех целей войны», включая возвращение похищенных, подчеркнул политик.