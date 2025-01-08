Кандидат в президенты Белоруссии рассказал о пользе союза с Россией

«Мы всегда с момента основании партии… поддерживали интеграционные процессы на постсоветском пространстве, поддерживали союз с Россией, сейчас поддерживаем ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС. Союз Беларуси и России укрепляет наши государственность и суверенитет», - сказал Гайдукевич.

В январе 2025 года в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 23 декабря официально зарегистрировала пять кандидатов на высший государственный пост. Среди них - действующий президент Александр Лукашенко, сообщали «Известия».

Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть. Он заявил, что хочет сам пожить при новой власти и посмотреть на жизнь нового поколения. Также президент призвал провести выборы в Белоруссии без стрельбы в ухо. Лукашенко подчеркнул, что голосование нужно сделать праздником.