12 февраля 2025, 13:52

Кандидат в президенты Абхазии Гунба призвал не нагнетать общество перед выборами

РИА «Новости»
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Радикальные заявления сторонников кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы раскачивают и создают напряжение в обществе перед голосованием. Как сообщил RT, с таким заявлением в ходе дебатов выступил второй кандидат на пост лидера республики Бадра Гунба.

Так он оценил выступление сторонницы своего оппонента Розы Барриц, заявившей, что в случае поражения Ардзинбы на выборах страну охватит гражданская война.

«Это недопустимое высказывание, которое, к сожалению, сталкивает наше общество. Мы вместе с вами должны оценивать и снимать эту напряженность», - заявил Гунба.

На пост президента Абхазии претендуют пять человек. Кроме Ардзинбы и Гунбы, свои кандидатуры выставили Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

Все пятеро политиков приняли участие в трехчасовых дебатах. По итогам встречи они договорились признать результаты голосования жителей вне зависимости от того, кто одержит победу. Досрочные выборы пройдут в Абхазии в ближайшую субботу 15 февраля.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
12 февраля 2025, 14:22
В США потребовали аннулировать награды трансгендеров за школьные соревнования
Unsplash
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Министерство образования США потребовало аннулировать награды трансгендерных* спортсменов на школьных и студенческих соревнованиях. Об этом сообщил телеканал NBC.

Судя по заявлению ведомства, награды спортсменам, идентифицирующим себя как женщины, но физиологически являющимися мужчинами, вручили по ошибке.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ , который запрещает тем, кто родился мужчинами, участвовать в женских спортивных соревнованиях. Сразу после инаугурации он заявил, что добьется признания в стране только двух полов - мужского и женского.

В этом Трампа поддерживает и Илон Маск , чей собственный сын Ксавье вопреки воле отца сменил пол и после поражения демократов на президентских выборах уехал из страны.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Спортсмены Награды ЛГБТ Дональд Трамп Образование
12 февраля 2025, 13:27
Маск призвал к полной реорганизации НАТО
РИА «Новости»
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НАТО нуждается в тщательном пересмотре. Об этом написал американский бизнесмен, руководитель Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в соцсети X.

Так он отреагировал на пост одного из пользователей, назвавшего Североатлантический альянс анахронизмом, поскольку холодная война давно закончилась.

Новый президент США Дональд Трамп не раз угрожал выйти из НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила , что европейская часть альянса прогнется в подобострастном услужливом поклоне под главу Белого дома.

Тем временем датская разведка опубликовала доклад , в котором пришла к выводу, что Россия будет готова к открытой войне со странами блока через пять лет, при этом США останутся в стороне от этого конфликта.

США Белый дом в США НАТО Илон Маск
12 февраля 2025, 13:21
Парламент Армении принял в первом чтении закон о вступлении страны в ЕС
РИА «Новости»
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Парламент Армении на очередном заседании в среду в первом чтении принял закон о процессе вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщил «Интерфакс».

За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, против высказались семь. Его одобрили лишь члены правящей партии «Гражданский договор». Оппозиционная партия «Честь имею» выступила против, а другая партия - «Армения» - в голосовании не участвовала.

Правительство Армении 9 января одобрило проект закона о вступлении страны в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что решение о вступлении республики в сообщество примут принято путем всенародного референдума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду заявил, что вступление в подобные объединения - суверенное право Армении. При этом необходимо разобраться, как к этому относятся европейцы, а также насколько это желание обоюдное.

«Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены, так сказать, в длинную очередь, измеряемую десятилетиями», - сказал Песков.

Представитель инициативной группы Артак Зейналян заявлял, что Евросоюз очень ждет получения Арменией статуса члена объединения.

Армения Законы Евросоюз
12 февраля 2025, 10:48
Google удалил из календаря месяц Pride и Black History Month
Unsplash
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Корпорация Google удалила из онлайн-календаря месяц Pride* и Black History Month. Об этом сообщил CBS News.

Месяц Pride* - это время, посвященное ЛГБТ*, Black History Month - месяц афроамериканской истории. Раньше эти события были отмечены в календаре Google, но теперь они там не отображаются. Кроме того, из расписания пропали и другие неофициальные культурные мероприятия.

В Google заявили, что еще в прошлом году оставили в календаре только официальные праздники. До этого все праздничные пометки добавляли вручную несколько лет, и это оказалось неустойчивым решением.

«Поэтому в середине 2024 года мы вернулись к показу только государственных праздников и национальных торжеств <…> по всему миру, позволив пользователям вручную добавлять другие важные моменты», - заявили в компании.

При этом корпорация не предоставила весь список мероприятий, которые добавила до изменений.

Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал извинений от священнослужительницы, призвавшей уважать мигрантов и геев*. По мнению республиканца, женщина была грубой.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Google Праздники Женщины ЛГБТ Дональд Трамп

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