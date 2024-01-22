Канделаки запретят въезд в Казахстан

«Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», - заявил Смадияров.

Причиной, как указало агентство, стала публикация журналистки в Telegram-канале «о вытеснении русского языка». Она привела в пример инициативу о переименовании нескольких железнодорожных станций.

Ранее Канделаки рассказала, что началась работа над третьим ремейком советской комедии. В новогодние праздники в эфир вышел фильм под названием «Иван Васильевич меняет все», которая стала сатирической пародией на комедию «Иван Васильевич меняет профессию».

Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая и продюсер. С сентября 2021 года - заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». В феврале 2022 года она стала директором телеканала ТНТ.