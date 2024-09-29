29 сентября 2024, 20:57

Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент

Unsplash
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей фракции «Австрийская народная партия» на парламентских выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции после голосования.

«Да, это была гонка на выбывание. Мы не заняли первое место. Сейчас наша задача - разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие силу и разум», - сказал Нехаммер.

По его словам, все обещания партии будут воплощены в жизнь после выборов. При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о возможности организовать правительственную коалицию с правой «Австрийской партии свободы». Также он предложил сначала подождать окончательных подсчетов голосов.

В воскресенье в Австрии состоялись выборы в Национальный совет республики. По данным телеканала ORF, первое место заняла АПС с результатом в 29,1%.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия готова принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Австрия Выборы
29 сентября 2024, 14:06
Власти Таиланда вбросили «вертолетные деньги» для борьбы с кризисом
Global Look Press
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Власти Таиланда дали старт программе стимулирования экономики на 14 миллиардов долларов, в рамках которой десятки миллионов жителей получат денежные пособия. Об этом сообщило агентство Reuters.

На первом этапе получателями пособий станут представители наиболее уязвимых слоев населения, их порядка 14,5 миллиона человек. Среди них люди с ограниченными возможностями и держатели карт социального обеспечения.

Всего же для участия в программе зарегистрировались свыше 36 миллионов человек. Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават объяснила, что наличность в руках тайцев спровоцирует «торнадо» расходов.

Однако аналитики сомневаются в эффективности таких мер, отметили в Financial Times. Они полагают, что эффект на экономику будет крайне временным и не поспособствует экономическому росту страны в целом.

Ранее тайский генпрокурор рассказал о поддержке туристов в стране.

Таиланд Деньги Экономика
29 сентября 2024, 13:21
Израильские военные ликвидировали еще одного лидера «Хезболлы»
Global Look Press
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Вооруженные силы Израиля сообщили о ликвидации в Ливане Набиля Каука, члена центрального совета шиитской партии «Хезболла». Об этом заявили в пресс-службе израильской армии.

Каука считали приближенным к руководству «Хезболлы». По версии ЦАХАЛ, он принимал непосредственное участие в подготовке терактов против Израиля и его граждан, в том числе в последние дни. А также часто выступал в СМИ, представляя «Хезболлу» перед шиитским населением Ливана.

Израильские военные подчеркнули, что продолжают выявлять и уничтожать командиров «Хезболлы», а также действовать против всех, кто угрожает израильтянам.

В Пентагоне негативно отреагировали на запоздалое сообщении от Израиля о проведении операции по ликвидации лидера Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ предупредил американцев за считаные минуты до удара по его бункеру.

Израиль Ливан
29 сентября 2024, 12:29
Около 100 человек погибли при наводнении в Непале
Global Look Press
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В Непале произошло мощное наводнение, жертвами которого стали порядка 100 человек. Об этом сообщило издание Online Khabar.

По информации источника, еще около 100 местных жителей пострадали, а 68 пропали без вести.

Катаклизм в стране, отметили журналисты, стал самым сильным за последние 54 года. В результате происшествия многие участки дорог и автомагистрали были разрушены, сотни мостов и домов - смыты. Люди вынужденно покинули свои жилища.

Также под оползни попали транспортные средства, что привело к блокировке ключевого пункта въезда в Катманду. Сотни пассажиров застряли на различных участках дорог.

Ранее в США более 50 пациентов в штате Теннеси застряли на крыше из-за наводнения. Из-за последствий урагана «Хелен» потоки воды окружили здание со всех сторон, для спасения людей прислали вертолеты.

Наводнения
29 сентября 2024, 10:07
Марсуди надела брошь от Лаврова во время выступления на Генассамблее ООН
Global Look Press
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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, надев одну из брошей, которую ей подарил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

В своем выступлении Марсуди заявила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2029-2030 годы.

Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, дипломат выбрала объемный черный цветок в качестве украшения, чтобы обратиться к международному сообществу с трибуны ООН.

Во время июльского визита Лаврова в Лаос Марсуди призналась, что ей понравилась брошь официального представителя МИД России Марии Захаровой. Тогда Лавров пообещал найти похожее украшение и прислать в дар индонезийскому министру. В итоге он отправил Марсуди сразу два аксессуара, второй пока на ней не замечали.

Сергей Лавров Мария Захарова Индонезия Генассамблея ООН

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