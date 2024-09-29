Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент

«Да, это была гонка на выбывание. Мы не заняли первое место. Сейчас наша задача - разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие силу и разум», - сказал Нехаммер.

По его словам, все обещания партии будут воплощены в жизнь после выборов. При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о возможности организовать правительственную коалицию с правой «Австрийской партии свободы». Также он предложил сначала подождать окончательных подсчетов голосов.

В воскресенье в Австрии состоялись выборы в Национальный совет республики. По данным телеканала ORF, первое место заняла АПС с результатом в 29,1%.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия готова принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине.