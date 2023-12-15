15 декабря 2023, 20:32

Канцелярия Туска призвала дать правовую оценку деятельности «смоленской комиссии»

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Деятельность польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года требует уголовно-правовой оценки. Такое заявление сделал глава канцелярии премьер-министра страны Дональда Туска Ян Грабец, чьи слова привело РИА «Новости».

Авиакатастрофы Самолеты Польша
15 декабря 2023, 20:36
«Проще умереть, чем жить». Украинский кризис заставил сельского депутата схватиться за гранаты
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Украинский депутат Сергей Батрин утром 15 декабря едва не устроил массовое убийство на заседании сельсовета в Закарпатье. Представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» взорвал три гранаты, когда коллеги рассматривали вопрос принятия бюджета на 2024 год. Мужчина стоял возле двери, нервно подергиваясь, и наблюдал за бурной дискуссией собравшихся. Когда участники начали спорить, кому из них высказаться, депутат несколько раз прокричал: «А можно я?», и бросил поочередно три гранаты. Раздались громкие взрывы, а затем истошные крики людей. Пострадали 26 человек, теперь шесть из них оказались в тяжелом состоянии. Сам подрывник тоже остался жив, врачи пытаются его реанимировать. Уголовное дело возбудили по статье «Террористический акт», его расследованием займется Служба безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. За несколько дней до ЧП Батрин критиковал старосту общины.

Убийства Терроризм Взрывы Депутаты Кризис Украина
15 декабря 2023, 20:24
Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на решение США по Украине
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Американский предприниматель Илон Маск лаконично прокомментировал пост режиссера Робби Старбака, который в соцсети Х написал о выделении Украине финансовой помощи в рамках оборонного бюджета США. Маск отреагировал двумя восклицательными знаками.

США Конгресс США Илон Маск Украина Джо Байден
15 декабря 2023, 19:11
Лидеры стран ЕС на саммите не пришли к общей позиции по палестино-израильскому конфликту
Unsplash
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Главы государств и правительств Евросоюза не договорились о единой позиции по конфликту между Израилем и Палестиной во время саммита ЕС в Брюсселе. Это следует из документа, подводящего итоги мероприятия, сообщило РИА «Новости».

Итоговое заявление саммита заняло 10 страниц, однако кризису в секторе Газа в нем уделили лишь одну строчку.

«Евросовет провел углубленный стратегический диалог по Ближнему Востоку», - указали авторы документа.

Перед стартом саммита глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что страны ЕС до сих пор не пришли к общей позиции по вопросу немедленного прекращения огня в секторе Газа. По словам Борреля, некоторые представители Евросоюза голосовали в ООН против такого решения. Глава евродипломатии добавил, что обязан представлять единую позицию стран ЕС по палестино-израильскому конфликту, которой пока нет.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа стал местом, непригодным для жизни. По словам комиссара, ситуация в анклаве непрерывно ухудшается.

Международные отношения Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
15 декабря 2023, 18:20
«Я не менял номер телефона». Макрон — о готовности к диалогу с Путиным
РИА «Новости»
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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава европейского государства отметил, что возобновит диалог с коллегой из России, если у того есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине.

«Я не менял номер телефона», - отметил Макрон.

Ранее российский лидер заявил о готовности дальнейшего взаимодействия с Францией. У России были добрые рабочие отношения с Макроном, но он их прекратил, объяснил Путин.

В августе президент Франции уже говорил о готовности вернуться к переговорам с Путиным, если они принесут какие-то результаты.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее также указал на необходимость продолжать обсуждение ситуации на Украине с Путиным. Немецкий политик подчеркнул, что для переговоров, которые приведут к окончанию конфликта, нужен решающий шаг от российской стороны.

Эммануэль Макрон Владимир Путин Украина Франция

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