Канцелярия Нетаньяху опровергла введение режима прекращения огня в секторе Газа
Режим прекращения огня в секторе Газа, о котором писали СМИ, не действует. Такое заявление сделала канцелярия израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на своей странице в соцсети X.
«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия», - сказано в сообщении.
Утром 16 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что в Газе решили ввести пятичасовый режим прекращения огня. Он должен был начать действовать с 09:00. Такая мера, по данным канала, должна помочь иностранным гражданам выехать из анклава. Кроме того, якобы в этот момент в сектор Газа можно будет отправить гуманитарную помощь.
Тем временем Армия обороны Израиля объявила, что с 7 октября удалось ликвидировать шесть высокопоставленных членов движения ХАМАС. Боевиков уничтожили в секторе Газа.