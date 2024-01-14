14 января 2024, 13:36

Канализационные нечистоты вновь затопили улицы Киева

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По улицам Киева снова потекли канализационные стоки. Это случилось через несколько дней после ремонта предыдущего прорыва, сообщили украинское издание «Страна.ua».

Весь бульвар Жюля Верна в Святошинском районе затопило продуктами жизнедеятельности жителей Борщаговки.

«От водоснабжения отключены два дома, сообщили в мэрии Киева. На месте работают аварийные бригады», - написали журналисты.

Масштабный прорыв канализации в Святошинском районе украинской столицы произошел в начале текущей недели. Улицы затопило нечистотами , несколько автомобилей тоже залило грязной водой. Прорыв превратил дороги в болото, также пострадал жилой массив Борщаговка на западе Киева.

Депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал крупную коммунальную аварию и обратился к киевлянам с необычным заявлением. Он сказал, что жители столицы, возможно, станут умнее в будущем.

ЖКХ Дороги Киев Коммунальные аварии
14 января 2024, 12:40
«Ложный сигнал». КНР выразила США протест из-за сообщения Госдепа Тайваню
piqsels
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Госдепартамент США подал ложный сигнал сепаратистам на Тайване, опубликовав заявление по поводу выборов на острове. Об этом заявил МИД КНР.

«Сообщение серьезно нарушает принцип „одного Китая“ и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушает взятое на себя США политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом исключительно культурные, торговые и другие неофициальные отношения», - процитировало министерство РИА «Новости».

Китай выразил «крайнее недовольство» и сделал США «серьезное представление».

«Заявление [Госдепа США] посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за „независимость Тайваня“», - добавили в китайском МИД.

В ведомстве напомнили, что КНР всегда выступала против официальных контактов Соединенных Штатов и Тайваня в любой форме и против вмешательства США в дела Тайваня и их попыток использовать остров для сдерживания Китая.

При этом накануне, 13 января, президент США Джо Байден заявил, что не поддерживают обретение Тайванем независимости.

США Госдеп США Китай Тайвань
14 января 2024, 12:33
Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии
piqsels
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В юго-западной части Исландии началось извержение вулкана. До этого там было несколько незначительных землетрясений, сообщило издание Morgunblaðið.

В юго-западной части Исландии началось извержение вулкана. До этого там было несколько незначительных землетрясений, сообщило издание Morgunblaðið.

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес, расположенном возле города Гриндавик. Из этого населенного пункта эвакуировали жителей, объявлено чрезвычайное положение. Однако определить точное место, откуда движется поток лавы, пока не удалось.

Начальник полиции исландского региона Судурнес Ульфар Людвикссон предположил, что лава уже направляется в сторону Гриндавика. Вместе с этим увеличивается трещина в земле, которая появилась из-за извержения.

Первое в современной истории вулканическое извержение на полуострове Рейкьянес случилось в 2021 году, после чего стихийные бедствия участились. Вулканологи считают, что это может указывать на старт новой эпохи вулканической активности в регионе.

Сегодня, 14 января, извержение вулкана также произошло на японском острове Суваносэ. Этому стихийному бедствию присвоили третий уровень опасности, местным жителям нельзя подниматься в гору.

Землетрясения Вулканы
14 января 2024, 12:06
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию
РИА «Новости»
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Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи посетит Россию с 15 по 17 января. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Журналисты Reuters отметили, что «изолированное правительство КНДР» стремится наладить более тесные связи с Россией. Утверждается, что глава российского МИД Сергей Лавров пригласил своего северокорейского коллегу в Москву.

«Министр иностранных дел Чхве Сон Хи посетит Россию с понедельника по среду», - сообщили журналисты.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова анонсировала визит делегации КНДР. Она отметила, что у гостей будут переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Сегодня, 14 января, КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, о чем заявила Южная Корея. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана страны предупредила владельцев кораблей, что при обнаружении обломков ракеты необходимо информировать властей.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал нарастить выпуск оборудования на заводе, где создают мобильные пусковые установки для ракет. Об распорядился об этом, когда посещал предприятие вместе с дочерью.

Дипломатия Северная Корея Сергей Лавров Международные отношения Россия
14 января 2024, 10:53
МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны
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Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении, комментируя итоги выборов главы Тайваня.

Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении , комментируя итоги выборов главы Тайваня.

По словам дипломата, КНР не изменит позиции, согласно которой Тайвань является частью страны.

Как отметил Чуньин, Китай верит, что международное сообщество тоже будет придерживаться этого принципа и стремиться довести до конца «справедливое дело национального воссоединения».

Согласно принципу «одного Китая», только КНР является законным правительством единственного суверенного китайского государства. Его поддерживает Азербайджан, который осудил тайваньские выборы.

Международные отношения Китай Тайвань

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