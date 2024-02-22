Канаду призвали не вмешиваться в дела России из-за смерти Навального

«Смерть любого человека - это трагедия. Но речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу», - сказал он.

Дипломат подтвердил, что его вызвали в МИД Канады по поводу смерти оппозиционера Алексея Навального. По словам Олега Степанова, министерство выразило озабоченность произошедшим. Он, в свою очередь, акцентировал внимание чиновников на недопустимости вмешательства.

Посла России Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии. Поводом для этого тоже стала гибель Алексея Навального. Реакция американских политиков на произошедшее в ямальской колонии возмутила посла России в США Анатолия Антонова. Он обвинил их в нежелании разобраться в ситуации.

Канадским властям не следует вмешиваться во внутренние дела России. Посол России Олег Степанов рассказал РИА «Новости» , о чем шла речь при его вызове в МИД Канады.