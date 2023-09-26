Канадский спикер подал в отставку из-за скандала с ветераном дивизии СС

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«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», - сказал он.

Рота также уточнил, что официально оставит свой пост 27 сентября. Ранее спикер парламента общин Канады принес извинения за произошедшее.

Эмигрировавшего в Канаду Хунку представили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в парламент страны. Однако позже выяснилось, что на самом деле Хунку состоял в добровольческой дивизии СС «Галичина», которая устраивала зверские расправы над евреями, поляками и белорусами.

Позже польский министр образования Пшемыслав Чарнек предложил экстрадировать бывшего нациста Ярослава Хунку, которого несколько дней чествовали в парламенте Канады.

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