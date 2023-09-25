Канадский спикер извинился за приглашение в парламент бойца дивизии СС «Галичина»

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Ярослава Хунку чествовали на торжественном заседании парламента по случаю приезда Зеленского. Бойца представили как ветерана борьбы против русских в годы Второй мировой войны. Весь зал аплодировал ему. Журналисты даже сделали фото, на котором были Хунк, Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо.

Позднее выяснилось, что в годы войны Хунк был членом 14-й добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Она отметилась не только борьбой с Красной армии, но и зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

«Позднее до меня дошла информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира», - заявил Рота.

Канадская оппозиция усомнилась в заявлении, что никто из парламентариев якобы не знал о прошлом Хунки. Также действия парламента осудила организация по борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя.