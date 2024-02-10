Канадская семья фермеров переехала в Россию, спасаясь от ЛГБТ-ценностей

«Мы не чувствовали, что наши дети будут там (в Канаде - прим.ред.) в безопасности. Там слишком много левых идеологий и движений, ЛГБТ*», - пояснил свое решение отец семейства Аренд Фейнстра.

У 39-летнего Аренда Фейнстра и его жены Аннисы девять детей, однако старший сын решил остаться на родине. Сейчас канадские фермеры ищут место для организации собственного хозяйства. Иностранец отметил, что в России для фермерства намного больше возможностей.

Канадцу также импонирует способность России противостоять влиянию Запада.

«Россия выдерживает давление со стороны Запада и при этом сохраняет собственное видение», - подчеркнул Фейнстра.

Семья в России уже около месяца, они занимаются оформлением документов и планируют начать изучение русского языка. Фейнстра ведут канал на платформе YouTube о жизни в России и трудностях, с которыми столкнулись.

Посол России в Канаде рассказал, что ситуация в стране напряженная. Местные СМИ распространяют фейки об СВО , очерняя Россию и ее роль в мире.

* движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.