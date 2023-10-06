Канадец отказался пожать Трюдо руку из-за «потери страны»

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Канадец раскритиковал Трюдо за финансовую помощь Украине и заявил, что премьер-министр «потерял страну».

«Вы посылаете их Украине, да? Вы посылаете их парню, который убивает свою собственную страну», - высказал недовольство мужчина.

В ответ Трюдо назвал обвинения российской пропагандой и добавил, что такие заявления якобы может сделать только человек, который слушал выступления президента России Владимира Путина.

Мужчина иронично заметил, что канадский премьер подверг СМИ тотальной цензуре.

«Никакого Путина в Канаде слушать невозможно, так как ты запретил любое инакомыслие», - ответил канадец.

Ранее Владимир Путин назвал отвратительным поведение президента Украины Владимира Зеленского, который аплодировал нацисту в парламенте Канады. Скандал произошел 22 сентября, когда бывший служащий подразделения СС «Галичина» приехал на встречу с украинским политиком.