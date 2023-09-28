Канаде посоветовали вынести урок из позорной ситуации с эсэсовцем Хункой

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Представитель Кремля подчеркнул, что Россия еще выдвинет на международных площадках не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма.

«Будь то на площадке Организации Объединенных Наций или в других международных форматах, - документов с осуждением нацизма как такового , в том числе в нынешних его проявлениях», - пояснил Песков.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна по дипломатическим каналам направила извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за чествование в парламенте престарелого украинца-эсэсовца.

По мнению Трюдо, гостей с Украины поставил в «неудобное положение», организовав встречу с ветераном СС Ярославом Хункой. Премьер-министр добавил, что этой ситуацией воспользовалась «российская пропаганда».

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