18 февраля 2024, 15:29

Канаде пообещали ответственность за чествование нациста в парламенте

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Власти Канады не смогут «замотать» ситуацию с чествованием бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Несмотря на все старания либерального кабмина заархивировать этот вселенский позор, замотать его не получится», - сказал он.

Дипломат отметил, что среди украинской диаспоры в Канаде скандал вызвал смешанную реакцию. Например, глава Украинской национальной федерации Юрий Клюфас заявлял, что Гунько участвовал во Второй мировой войне на стороне лидера нацистов Адольфа Гитлера, а не на стороне Украины, поэтому не считается военным преступником.

В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады пригласили 98-летнего Гунько , который в период ВОВ принимал участие в геноциде мирного населения СССР. После этого Россия потребовала экстрадировать его, но получила отказ. В Госдуме такое решение назвали позорным.

Канада ВОВ Россия
18 февраля 2024, 15:09
Конец «социального государства». Германия выбрала путь на саморазрушение
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рост самой мощной в Евросоюзе немецкой экономики практически прекратился, теперь начнется рецессия. Правительство страны избрало курс на поддержку киевского режима, но забыло о простых немцах, которые ежедневно ощущают на себе все издержки финансирования боевиков. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» сообщил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Фактически страна находится в режиме нестабильности и скоро может пойти вразнос. Но власти будто загипнотизированы и продолжают читать свои мантры о поддержке Украины и противостоянии с Россией. И предлагают немцам пушки вместо масла.

Когда-то в истории такое хоть на время, но сработало. Но сейчас Германия является уже совершенно другой страной, очень сильно привыкшей именно к маслу, да еще хорошего качества. Получится ли заставить немцев отказаться от него в пользу пушек? Далее - его прямая речь.

В Германии заявили, что хотят увеличить военный бюджет страны до 3,5% ВВП. Задача крайне амбициозная, и министр обороны ФРГ Борис Писториус уже признал, что сделать это крайне непросто.

Но, скорее всего, социал-демократический военный министр Германии приуменьшил проблему. Потому что сделать это будет не то что непросто, а очень и очень сложно. И еще неизвестно, какие последствия для страны способно вызвать увеличение военного бюджета.

Экономика погрузится в рецессию Торгово-промышленная палата Германии предупредила, что крупнейшая экономика Европы сократится на 0,5% в этом году. Счетоводы оттуда тоже крайне оптимистичны. Однако они руководствуются официальной статистикой по экономике страны, которую явно рисуют с той целью, чтобы не очень будоражить население. Помогает в этом и фондовый рынок, на котором можно торговать воздухом и надувать тот же ВВП столько, сколько нужно.

«На земле» вообще происходит нечто колоссальное. Уже начались масштабные сокращения во многих производственных компаниях.

Только производитель шин и автомобильной химии Continental сократит более семи тысяч рабочих мест.

Масштабные увольнения произойдут практически на все гигантах германской индустрии, в том числе автопроизводителях.

Бюджет государства получает двойной удар. Во-первых, это резкое сокращение поступлений налогов от предприятий и работников. Во-вторых, все уволенные должны получать либо социальное пособие, либо пособие по безработице. Это огромные деньги, которые тоже надо будет найти.

Крах «социального государства» Кстати, немцев уже аккуратно предупредили о конце «социального государства». Жирных пособий, больших пенсий и прочих социальных радостей вскоре станет значительно меньше. А немцы за десятилетия к ним очень привыкли.

Масштабные забастовки фермеров и работников транспорта не заканчиваются. Более того, их интенсивность растет, к протестам и забастовкам присоединятся и работники других отраслей. Так что социальная напряженность в Германии растет очень сильно, появляется раскол в обществе.

Германия Экономика ВВП
18 февраля 2024, 13:31
«Мы, слава богу, справляемся». Путин заявил, что Россия обойдется без поставок газа в ЕС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отказ Германии от российского газа не стал катастрофой для, Россия направила ресурсы на другие маршруты за границе, а европейские страны теперь могут сами решать, нужно им отечественное топливо или нет, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Видео беседы появилось 18 февраля в Telegram-канале журналиста.

«А мы слава богу справляемся. <…> Мы больше начинаем работать над собственной газификацией, использованием этих носителей для решения внутриэкономических проблем», - указал президент.

Путин подчеркнул, что речь идет не только о системе ЖКХ, но и экономике и промышленности.

«Конечно, когда продавали, получали больше денег, ну, может быть, было веселее, но с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше», - добавил глава государства.

По его оценке, сейчас неэнергетическая часть экономики России растет гораздо большими темпами, чем раньше.

«Всегда, когда просто деньги получать, зависимость возникает. Когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. И они у нас заработали. Пусть сами решают, надо им - пусть берут, не надо - мы обойдемся», - заключил он.

Владимир Путин
18 февраля 2024, 13:15
Путин оценил срок запуска сохранившейся нитки «Северного потока» в неделю
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Для запуска сохранившейся нитки «Северного потока — 2» нужна всего неделя, но Германия, вероятно, в этом не заинтересована. Об этом в беседе с Павлом Зарубиным заявил президент России Владимир Путин. Отрывок интервью появился в Telegram-канале журналиста.

По словам Путина, в этой ситуации все зависит только от решения правительства Германии. Он напомнил, что «Северный поток» был разрушен в результате теракта, но одна нитка «Северного потока-2» сохранилась.

«Одна нитка „Северного потока - 2“ работает же. Здесь вообще не надо никого просить, клянчить, унижаться и руки протягивать <…> Через СП-2 можно? Можно. Вентиль открутите, скажите, мол, хотим получать - завтра начнут получать. Неделя на это нужна. Но не хотят», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, сейчас активнее всего протягивают руки за помощью партнеры Германии, в частности, Польша, которая больше всех получает из европейских фондов, а главный плательщик в эти фонды при этом ФРГ.

«Видимо [в Германии] рассчитывали, что, раз они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы, но эти процессы у них начинают подступать. Промышленность переезжает в другие страны, в США, где созданы более благоприятные условия», - констатировал Путин.

Там же, по его словам, оказались дешевле и энергоносители. Потому что при необходимости транспортировки их нужно сжижать, потом перевозить через океан, догазифицировать, а все это повышает стоимость.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Газ Владимир Путин
18 февраля 2024, 13:12
Киселев направил запрос на интервью с Байденом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отправил запрос в Белый дом на интервью с американским президентом Джо Байденом. Об этом он сообщил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Мы полагаем, что США и России не хватает возможностей слушать и слушать друг друга. Президент Владимир Путин согласился на интервью для американского зрителя и подал этим достойный пример. Интервью планирую провести я как ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической программы и гендиректор медиагруппы „Россия Сегодня“», - сказал он.

Киселев уточнил, что, если Байден даст согласие на беседу, то интервью переведут на иностранные языки и распространят в социальных сетях и медиа-платформах по всему миру.

«Президенту США Байдену по-хорошему нужно ответить на все это. Интервью журналисту из России станет самым эффективным и лучшим вариантом для Белого дома. Как говорят у нас: ждем ответа, как соловей лета», - заключил генеральный директор медиагруппы.

Путин дал интервью журналисту Такеру Карлсону из США , в котором подробно объяснил причины проведения специальной операции. Глава государства связал ажиотаж вокруг этой беседы с желанием узнать правду.

США Журналистика Россия Джо Байден

Новости по теме