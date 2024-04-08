Канада задумалась о вступлении в AUKUS для контроля Арктики

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Трюдо объявил, что Канада стремится присоединится к альянсу и рассматривает возможность создания атомных подводных лодок для обеспечения суверенитета страны в Арктике.

Альянс AUKUS появился в сентябре 2015 года. О его создании объявили президент США Джо Байден, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон. В совместном заявлении говорилось, что главная цель новой организации - обеспечение обороны и безопасности трех стран.

Первой инициативой стало создание австралийского флота атомных подводных лодок. После одобрения этого решения власти страны расторгли контракт с французской оборонной компанией Naval Group по покупке современной субмарины.

По мнению Трюдо, Канада не должна оставаться в стороне и должна получить собственный атомный подводный флот для охраны арктической зоны.

Решение Австралии об участии в создании нового альянса осудили в Китае. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь упрекнул Австралию в менталитете холодной войны и в попытке подрыва региональной стабильности, которая перерастет в новую гонку вооружений.