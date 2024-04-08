Канада задумалась о вступлении в AUKUS для контроля Арктики
Военный альянс AUKUS (США, Великобритания и Австралия) пополнится новым членом, которым станет Канада. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джастин Трюдо, комментируя публикацию нового обзора оборонной политики, подготовленного правительством. Об этом сообщила газета The Times Colonist.
Трюдо объявил, что Канада стремится присоединится к альянсу и рассматривает возможность создания атомных подводных лодок для обеспечения суверенитета страны в Арктике.
Альянс AUKUS появился в сентябре 2015 года. О его создании объявили президент США Джо Байден, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон. В совместном заявлении говорилось, что главная цель новой организации - обеспечение обороны и безопасности трех стран.
Первой инициативой стало создание австралийского флота атомных подводных лодок. После одобрения этого решения власти страны расторгли контракт с французской оборонной компанией Naval Group по покупке современной субмарины.
По мнению Трюдо, Канада не должна оставаться в стороне и должна получить собственный атомный подводный флот для охраны арктической зоны.
Решение Австралии об участии в создании нового альянса осудили в Китае. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь упрекнул Австралию в менталитете холодной войны и в попытке подрыва региональной стабильности, которая перерастет в новую гонку вооружений.