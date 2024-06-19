Канада ввела санкции против российских руководителей ФСИН и СК

Под санкции подпали руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном. В частности санкционные меры коснулись руководителя СУ СК по ЯНАО Андрея Егорова и его зама Дмитрия Цымбаленко и других. В Ямало-Ненецком автономном округе отбывал наказание Алексей Навальный.

По данным пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо, во вторник в Оттаве он встретился с супругой покойного Юлией Навальной. Также с ней пообщалась и глава канадского МИД Мелани Жоли.

Ранее Канада решила ввести санкции против министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, писал RT. Под ограничения попала авиакомпания «Победа».