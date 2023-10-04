Канада тайно разрешала своим фирмам обходить антироссийские санкции

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«Канадское правительство выдало более десятка специальных разрешений, позволяющих канадским компаниям обойти экономические санкции, которые оно само ввело против Москвы после начала конфликта на Украине», - говорится в материале издания.

МИД Канады подтвердил информацию и признал существование специальных разрешений. Согласно предоставленным данным, канадские компании экспортировали оборудование и материалы для производства оружия, добычи нефти и полезных ископаемых. Ряд фирм получили разрешение закупать российские предметы роскоши.

Сумма экспорта по разрешениям составила 2,8 миллиона канадских долларов, это около 2,04 миллиона долларов США. МИД Канады не уточнил точное количество разрешений и причины их выдачи.

Ранее российский МИД анонсировал расширение стоп-листов в ответ на санкции Канады против РФ. Страна включит в списки канадские организации, причастные к нежелательной деятельности.

Канадское правительство с 2022 года тайно выдало более 10 специальных разрешений на обход антироссийских санкций. Об этом написала местная газета Le Devoir , ссылаясь на данные о международной торговле.