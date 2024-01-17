Канада сочла работающие за тысячи километров российские НИИ угрозой своей нацбезопасности

«В этот список входят исследовательские организации и учреждения, которые представляют наибольший риск для национальной безопасности Канады из-за их прямых или косвенных связей с военными, органами национальной обороны и государственной безопасности», - заявил кабмин.

В черный список включили Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича ИППИ РАН, Профессиональную ассоциацию проектировщиков систем обработки данных, 27-й научный центр Минобороны России, 33-й научно-исследовательский и испытательный институт, 46-й ЦНИИ ЦНИИ, 48-й Центральный научно-исследовательский институт и другие учреждения.

Ученых предупредили, что не примут заявки на гранты в случае их связи с ними. Правительство заявило, что не вошедшие в перечень организации тоже могли представлять угрозу для Канады. Список решили регулярно пополнять.

В декабре Канада расширила антироссийские санкции. В черный список внесли 30 имен.