Канада разрешила Airbus использовать российский титан

В заявлении Airbus, которое привело агентство, указано, что компания в курсе ограничений против «ВСМПО-Ависма», но теперь получила нужные разрешения для того, чтобы осуществлять свою деятельность «при соблюдении соответствующих санкций». В правительстве Канады от комментариев на этот счет пока воздержались.

По информации Reuters, спецазрешение дает Airbus больше свободы в использовании своих производств на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220.

Также авторы материала отметили, что санкции против «ВСМПО-Ависма» могут создать проблемы при экспорте в Канаду самолетов, построенных за границей с использованием российского титана. В таких случаях может встать вопрос о необходимости получать разрешения компетентных ведомств.

В Airbus ранее уже предупреждали о том, что санкции против российского титана могут нанести очень серьезный удар по авиастроительной отрасли в западных странах.