12 декабря 2023, 18:37

Канада расширила санкции против России

РИА «Новости»
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Власти Канады расширили санкционный список в отношении России, включив в него 30 физических лиц. Об этом сообщили в канадском правительстве.

Попавшие под ограничения люди баллотировались на недавних выборах в новых регионах России. В кабмине Канады заявили, что они на якобы незаконном голосовании выдвинули свои кандидатуры на различные должности в Херсонской области, в том числе в местную думу.

В ноябре 2023 года правительство Канады ввело санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. Под ограничения попали газета «Известия», «Парламентская газета» и телеканал РЕН ТВ.

В октябре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона ответит на санкции Канады с помощью расширения стоп-листов. Власти пообещали включить в списки канадские организации, причастные к нежелательной деятельности.

Канада Санкции Россия
11 декабря 2023, 19:51
Депутаты польского сейма захотели отстранить Моравецкого от должности премьера
Pxhere
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Сейм Польши (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщило местное агентство PAP.

Свои голоса за вотум недоверия отдали 190 польских депутатов. Против выступили 266 парламентариев. Воздержавшихся не было. Теперь сейм должен выбрать нового премьер-министра, которым может стать лидер оппозиции Дональд Туск.

Бывший глава кабинета министров Польши Лешек Миллер ранее сообщил, что новое правительство страны проработает только короткий срок, который не превысит жизнь мухи. Правительство, возглавляемое Моравецким, распустят в скором времени, заявлял экс-премьер.

Президент Польши Анджей Дуда привел Моравецкого к присяге премьер-министра 27 ноября в Варшаве. После главы правительства присягу приняли министры.

Депутаты Польша
11 декабря 2023, 18:25
Условие выживания Евросоюза назвали в Польше
РИА «Новости»
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Европейский союз должен отказаться от централизации ради своего выживания. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, чьи слова привела газета Rzeczpospolita.

В ходе выступления в парламенте республики глава правительства отметил, что в стране, которая не обеспечивает свой суверенитет, не может быть безопасности и процветания. Польская сторона не согласна на лишение государств - членов ЕС их полномочий, подчеркнул Моравецкий.

«Только внутри союза мы можем противодействовать централистским тенденциям, которые, если они будут продолжаться, рано или поздно разрушат его», - указал премьер-министр.

По его словам, Польша не одобрит вмешательство Евросоюза в такие аспекты государственности, как внешняя политика, налоги, семейное право и безопасность.

В конце ноября польский лидер Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра республики. Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.

Евросоюз Польша
10 декабря 2023, 10:36
Эковандалы покрасили в зеленый цвет главный канал в Венеции
РИА «Новости»
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Движение Extinction Rebellion провело акцию в Венеции, окрасив в ярко-зеленый цвет главную водную артерию города — Большого канала. Об этом экоактивисты сообщили в соцсети X.

Они объяснили, что целью акции стало привлечение внимания к борьбе с климатическим кризисом и отсутствию результатов на тематической конференции в ООН.

«Сторонники движения Extinction Rebellion сегодня в Италии осудили неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом», - указали в заявлении.

Активисты уточнили, что применили флуоресцентную краску, которая безвредна для окружающей среды.

«Вода вернется в исходное состояние спустя несколько часов. Пока власти только говорят, мы подсчитываем жертвы и ущерб от непрекращающихся пожаров и наводнений», - добавили они.

В Extinction Rebellion отметили, что такие же акции прошли в Турине, Милане, Риме и Болонье.

В ноябре сторонники экологического движения Just Stop Oil разбили защиту картины «Венера с зеркалом» в Национальной галерее Лондона. Таким способом они захотели привлечь внимание к проблеме вреда природе из-за добычи нефти.

Движение Extinction Rebellion провело акцию в Венеции, окрасив в ярко-зеленый цвет главную водную артерию города - Большого канала. Об этом экоактивисты сообщили в соцсети X.

Италия Общественные акции Венеция Экология
07 декабря 2023, 15:44
Видео побега Усса из-под домашнего ареста обнародовали итальянские карабинеры
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Итальянские карабинеры обнародовали видео побега российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в марте этого года. Запись появилась в распоряжении РИА «Новости».

Судя по кадрам, один из предполагаемых организаторов побега зашел в расположенную под Миланом квартиру Усса. Обратно человек вышел уже в сопровождении одетого во всего черное предпринимателя.

Из вещей у Усса с собой был только рюкзак. Лицо мужчина скрывал под капюшоном толстовки. Также на записи видно, как от дома отъезжает кортеж из четырех машин - двух Volvo, Audi и Fiat.

Накануне, 6 декабря, агентство ANSA сообщило, что двух из пяти предполагаемых сообщников сбежавшего предпринимателя удалось поймать. Задержанные - отец и сын Владимир и Борис Йованчичи.

По версии правоохранителей, сообщники получили задаток на 10 тысяч евро, после чего доставили Усса в Словению. Оттуда его перевезли в Хорватию, затем - в Боснию и Герцеговину. Конечным пунктом маршрута была Сербия - там организаторам побега выплатили еще 40 тысяч евро.

Италия

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