Канада не ответила на ноту посольства РФ после чествования нациста
Канадское правительство все еще не ответило на ноту посольства РФ в связи с чествованием в парламенте Канады украинского нациста Ярослава Хунки, состоящего в дивизии СС «Галиция». Об этом рассказал российский посол в Оттаве Олег Степанов в беседе с ТАСС.
На соответствующий вопрос о ноте дипломат ответил: «Нет».
Еще 25 сентября дипмиссия России направила ноту в МИД Канады, офисы спикера палаты общин и премьер-министра страны Джастина Трюдо. Во время выступления украинского лидера Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября, гости приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку.
Через пять дней после этого Трюдо извинился за чествование ветерана СС. Он назвал случившиеся «чудовищным надругательством» над памятью жертв холокоста и над теми, кто пострадал от нацистов в военное время. Также после скандала, 26 сентября, спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку.