Канада извинилась перед Зеленским за чествование ветерана СС

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«Несколько дней назад мы направили извинения по дипломатическим каналам Зеленскому и украинскому народу», - рассказал политик.

По мнению Трюдо, канадские власти поставили гостей с Украины в «неудобное положение», организовав встречу с ветераном СС Ярославом Хункой. Премьер-министр добавил, что этой ситуацией воспользовалась «российская пропаганда».

Ярослава Хунку представили президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в канадский парламент страны как «борца с советской властью». Однако позже выяснилось, что на самом деле Хунку состоял в добровольческой дивизии СС «Галичина», которая устраивала расправы над евреями, поляками и белорусами.

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