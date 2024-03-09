Канада и страны ЕС вслед за США предупредили своих туристов о рисках терактов в РФ

К предупреждениям дипломатов присоединились Латвия, Чехия, Швеция, Южная Корея и Канада.

Первыми предостережения для своих граждан опубликовали США и Великобритания. Американское посольство сообщило на сайте, что экстремисты в ближайшее время якобы собираются атаковать места с крупным скоплением людей. Также МИД Германии призвал граждан отказаться от поездок в Россию , особенно в приграничные города с Украиной.

Как отмечала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, предупреждения иностранных посольств о терактах в российской столице - это пособничество. Она объяснила, что если у коллег из других стран есть конкретная информация, то ее следует передать в спецслужбы.