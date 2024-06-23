Камень из-под колес машины убил женщину в Швейцарии

По данным агентства, ДТП произошло на западе Швейцарии. Гражданка Чехии вела автомобиль, когда в окно влетел в камень из-под колес встречного грузовика. Он ударил 60-летнию женщину-водителя в голову. Остановить машину смогла пассажирка, сидевшая на соседнем сиденье.

В машине также находился ребенок. Ни он, ни пассажирка в аварии не пострадали.

Женщина-водитель получила тяжелую травму. Ее доставили в одну из больниц Берна и сделали операцию. Но спасти пострадавшую не удалось, она скончалась в ночь на субботу.

В начале июня в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек, более ста пострадали.